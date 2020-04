Voor tweede week op rij: 2000 mensen meer overleden dan gemiddeld, stijging niet toegenomen

REGIO – De afgelopen week zijn er ongeveer 5000 mensen overleden in Nederland,meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat zijn er 2000 meer dan gemiddeld. De week daarvoor lagen de sterftecijfers hetzelfde. Het aantal is gebaseerd op de overlijdensberichten die het CBS in week 15 heeft ontvangen. De paasdagen hebben voor vertraging gezorgd, daarom houdt het CBS een ruime marge aan. Het werkelijke cijfer zal ergens tussen de 4700 en 5300 liggen.

Door de uitbraak van het coronavirus is dat aantal omhoog geschoten. Een week eerder overleden er ook rond de 5000 mensen, dus de stijging is niet verder toegenomen.