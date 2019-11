‘Voor veel mensen is de bus het hoogtepunt van de week, ze leven er naar toe’

Andrea Rots over de recreatieritten van de VOR

RODEN – Nog heel even, en dan viert Ouderen Vervoer Roden (VOR) haar dertigste jubileum. Komende vrijdag in het Dorpshuus NijRoon houdt de VOR een feestelijke receptie om deze mijlpaal te vieren. Vooral de wekelijkse uitjes van de VOR zijn bij heel veel ouderen geliefd. De Krant spreekt Andrea Rots, die al heel wat jaartjes de uitstapjes bedenkt en uitstippelt. “Zo’n bus bestaat nergens. We zijn echt uniek.”

Zelf rijdt Andrea Rots (74) al twaalf jaar mee met de VOR. Ze was de jongste toen. Best wel even een drempel destijds, want ze kwam alleen te staan. En als je alleen bent is het altijd lastiger om in iets onbekends te stappen dan wanneer je met z’n tweeën bent, bekent ze. “Als je geen auto hebt kom je nergens, en dan ligt eenzaamheid op de loer. Dat is voor veel ouderen een groot probleem. Dankzij de bus kom je nog eens ergens.” Iedere zaterdagmiddag organiseert de VOR verschillende uitstapjes in de regio. ‘Koffieritten’, heten de gezellige uitjes. “In het begin gebeurde dat alleen tijdens de zomermaanden. Nu doen we het iedere zaterdag. Met uitzondering van de zaterdag van de Rodermarkt, wanneer de paradewagens door het dorp rijden.” Behalve de locaties bedenkt Andrea ook de routes. Die gaan namelijk niet langs de gebaande paden. “Ook de route er naar toe moet een belevenis zijn. Ik pluis de hele rit uit aan de hand van Google Maps. Vervolgens neem ik het door met de chauffeur. We gaan nooit rechtstreeks van A naar B. Ik voel met net een soort ‘live Tomtom’, zoveel mogelijk langs bijzondere weggetjes, dat is mijn doel.”

De locaties van de koffieritten zijn heel verschillend. De ene keer doet de club een restaurantje in het pittoreske Niehove aan, de andere keer is Garnwerd aan Zee het doel of rijdt de bus naar Lauwersoog voor een visje. “Een van de favorieten van onze gasten”, weet Andrea die ook wel eens een museum op de menukaart heeft staan. Of een bezoekje aan het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap aan het Reitdiep. “Een voorwaarde is dat er een invalidentoilet moet zijn met een muursteun waaraan onze gasten zich op kunnen trekken. Dat is altijd het eerste wat ik vraag als ik een locatie benader. Voor veel van onze passagiers is de bus het hoogtepunt van de week, ze leven er naar toe. Voor sommigen is het het enige uitstapje dat ze hebben. Dat is prachtig om te zien. De een gaat mee voor de rit zelf, de ander voor een lekker hapje eten of de gesprekken. Zo’n bus bestaat nergens. In Norg hebben ze ook geprobeerd om zoiets van de grond te krijgen. Dat is niet gelukt. Ik hoop de ritten nog heel lang te mogen organiseren. Het geeft me heel veel voldoening.”

Vrijdag 15 november houdt de VOR van 16:00 tot 18:00 uur een feestelijke receptie in Dorpshuus Nijroon. Tijdens de receptie wordt een uniek boekje gepresenteerd met verhalen van een VOR-chauffeur. Het boekje wordt aangeboden aan de burgemeester en wethouders. Ook eens mee met een gezellig ritje? Gewoon even bellen met het boekingskantoor van de VOR. De bus haalt gasten van huis op en zet ze weer thuis af. Het boekingskantoor is te bereiken op: 050-5011411.