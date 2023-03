Voorjaarsconcert Paiser Hopsingers onder leiding van nieuwe dirigent

PEIZE – Op 22 april geven de Paiser Hopsingers een voorjaarsconcert bij café Ensing in Peize, onder leiding van Jochem Weggemans. Sinds begin januari is Jochem onze nieuwe enthousiaste dirigent. Hij heeft piano en zang gestudeerd en verder speelt hij gitaar en trompet. Naast de Paiser Hopsingers is hij dirigent van popkoor Sweelodie en van mannenkoor de Sweelsingers uit Zweeloo. Verder is hij nog rouw- en trouwambtenaar. Het koor is blij dat ze Jochem een leuke spontane dirigent hebben gevonden.

De Paiser Hopsingers is opgericht in 2000 en heeft sinds die tijd al verschillende concerten gegeven, waarbij vele bezoekers aanwezig waren. ‘We hopen natuurlijk dat wij in de toekomst ook weer nieuwe toehoorders mogen begroeten. Zo hebben wij opgetreden met onder andere Imca Marina, Wia Buze en Tony Neef en waren we bij Delfsail. Tijdens de Rodermarkt zijn we te beluisteren bij de korenmiddag in de feesttent. En niet te vergeten onze Kerstconcerten. Dit is nog maar een kleine greep van alles wat wij in de afgelopen jaren ten gehore hebben gebracht. We zingen zowel Engels- als Nederlandstalige liedjes met af en toe een uitstapje naar het dialect en het Duits. Tijdens de repetities wordt behalve het werken aan het repertoire ook aan de ademhalingstechnieken gewerkt. Verder worden we begeleid door ons enthousiaste combo, bestaande uit accordeons, drum en (bas) gitaar en dit alles bij elkaar maakt ons koor compleet.’

Op zaterdag 22 april geeft het koor een voorjaarsconcert in Café Ensing in Peize. De kaartverkoop is op maandagavond 3 april van 19.00 uur tot 20.00 uur in café Ensing in Peize. De entreeprijs is 10.00 euro. Kaarten reserveren kan vanaf 4 april via

info@paiserhopsingers.nl