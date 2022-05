Voorjaarsmarkt Langelo trekt honderden bezoekers

LANGELO – De tweede voorjaarsmarkt in het mooie Langelo trok zaterdag zo’n vierhonderd bezoekers. Organisatoren Detty Kemker, Margreet Brands en Jeichien Martens kijken tevreden terug op de gezellige buitenmarkt achter de boerderij aan de Westerstraat. Ook de weergoden hadden er duidelijk zin in. Hoewel er regen was voorspeld, bleef het op een enkel druppeltje na kurkdroog. Ook de zon liet zich regelmatig even zien. Er werd van alles verhandeld op de markt. Van planten tot fraaie woonkussens, van vogelhuisjes tot zelfgemaakte houten schalen. Ook konden bezoekers genieten van verschillende demonstraties waaronder mandenvlechten. En dat onder het genot van een verse bak koffie, thee en poffertjes van de foodtruck. Hoe mooi wil je het hebben? Zeker weten dat dit een traditie wordt, belooft Detty Kemker.