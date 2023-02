Voorleesdagen op De Kameleon

PEIZE –Op peuterspeelzaal De Kameleon in Peize kwam wethouder Kirsten Ipema langs om de peuters voor te lezen in het kader van de Nationale Voorleesdagen die van 25 januari tot en met 4 februari gehouden werden. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. De wethouder las voor uit het prentenboek ‘Nee zei Konijn’, van Marjoke Henrichs. Een verhaal over een (eigen)wijs konijn die heel goed weet wat hij wil en nog beter wat hij niet wil. De peuters hingen aan haar lippen en wisten alle vragen, net als het konijn, te beantwoorden met ‘nee!’