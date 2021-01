Voorleesontbijt in coronatijd

NIETAP – Geen Voorleesontbijt op OBS de Flint in Nietap afgelopen week, maar wél een voorleesontbijt in eigen huis. De leerkrachten vonden deze foto van Dion en Tristan Zuijderduijn met hond Dembe zó leuk, dat ze adviseerden deze op te sturen naar De Krant. En terecht! Wat een vrolijk plaatje. Kinderen in hun pyjama aan het lezen, met de trouwe viervoeter ernaast. De gezelligheid van klasgenootjes moesten ze even missen. Hopelijk vindt er volgend jaar op de basisschool weer een heus leesfeest plaats.