Voorlezen via de laptop in koeienonecie, op De Poolster doen ze het

NIEUW-RODEN – Dit maakten we nog niet eerder mee: meesters in juffen in onecies en badjas die kinderen vanachter de laptop voorlezen. Een bijzonder fenomeen tijdens de nationale Voorleesdagen die er door het coronavirus anders uitzagen dan anders. Op obs De Poolster in Nieuw-Roden zijn ze er aardig bedreven in. Meester Teun las in een hilarisch koeienpak groep 3 voor uit de Gruffalo. De kids hingen in de digitale classroom aan zijn lippen. Juf Renske deed hetzelfde voor groep 3b en Patricia –in badjas- en juf Laura vermaakten groep vier met kostelijke verhalen. Directeur Bart van Bergen is trots op zijn team dat net als hij vrijwel iedere dag op school is om leerlingen zoveel mogelijk volgens vaste structuren les te geven. Wel hoopt Van Bergen dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt. De covidmaatregelen vergen enorm veel van de kinderen en het onderwijs, vindt hij.