Voorlopig geen rioleringswerkzaamheden wijk Middenveld

NOORDENVELD – De komende vijf jaar gaat de gemeente Noordenveld geen rioleringswerkzaamheden verrichten in de wijk Middenveld in Roden. De werkzaamheden die in de planning lagen worden opgeschort in de wijk waar acht woningen verzakt zijn. Hiermee hoopt de gemeente de ongerustheid die er heerst bij bewoners zoveel mogelijk weg te nemen.

Uit het rapport van CRUX dat vorige maand verscheen is naar voren gekomen dat de verzakkingen oorzaak zijn van rioleringswerkzaamheden. De werkzaamheden liggen sinds augustus vorig jaar stil. En dat blijft de komende vijf jaar zo. Alleen in noodgevallen worden er werkzaamheden aan het riool verricht.