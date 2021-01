Voorlopig ontwerp nieuwe De Marke bekend

RODEN – Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe school van OBS de Marke staat online. Op www.noordenveld.nl/demarke is een presentatie te vinden waarin de plannen worden toegelicht. In de eerste week van februari kunnen geïnteresseerden in gesprek met de ontwerpers.

In het plan staat groen en sociale veiligheid centraal. Zo wordt het groen van de school verbonden met dat aan de Molenweg, zodat de school goed past in het straatbeeld. De Marke wordt een compacte school, met minder buiten oppervlak en minder warmteverlies. Verder is er meer gebruiksoppervlak. Een schuin dak moet verder ruimte kunnen bieden aan zonnepanelen.

Misschien wel het belangrijkste thema is het verkeer rondom De Marke. In het verleden leverde dat vaak problemen op vanwege de centrale ligging van de school en de beperkte ruimte voor auto’s. Niet alleen wil men de verkeersstromen scheiden, ook zal er een kiss- en ridezone worden ingevoerd. Over de afscheiding van de school bestaat nog discussie. Zo wordt onderzocht of slechts het plein wordt afgeschermd of dat ook de rest van het schoolterrein omheind zal worden.

Het plein zelf moet veel natuurlijke elementen bevatten en zowel avontuurlijk als veilig zijn. Hier vind je de presentatie van de plannen: Presentatie bouwplannen kindcentrum De Marke (PDF, 12.15 MB)