Voormalig Holland Casino Utrecht omgetoverd in opvanglocatie

TER APEL – In 2021 werd het nieuwe Holland Casino Utrecht feestelijk geopend. De grootschalige verhuizing heeft dan ook even geduurd en het oude pand kwam leeg te staan. Er is nu een oplossing gevonden voor de leegstand. De oude vestiging van het staatscasino is omgetoverd in een crisisopvangplek voor asielzoekers. Het pand werd vol gezet met bedden en zal plaats bieden aan 200 asielzoekers. Al snel kwamen de eerste asielzoekers al aan in Utrecht en kwamen uit Ter Apel.



Tijdelijke opvang in het Holland Casino Utrecht



Het oude pand van het Holland Casino Utrecht zal plaats bieden van 200 asielzoekers die voor een relatief korte tijd in de vestiging zullen verblijven. Het gaat namelijk om huisvesting voor een periode van slechts één maand, aangezien het om een crisisopvangplek gaat. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de crisisopvang en dient alle kosten te dekken. Het pand is beschikbaar gesteld door de Jaarbeurs, terwijl de gemeente Utrecht de helpende hand zal bieden in de komende periode.



Aanmeldcentrum in Ter Apel



De asielzoekers die worden ondergebracht in Utrecht hebben zich eerder gemeld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanwege een tekort aan opvangplekken moet een deel van de asielzoekers elders worden ondergebracht. Rachel Streefland, wethouder Ter Apel, liet eerder al weten dat er snelle oplossingen moeten worden gevonden. “De huidige opvang in Ter Apel leidt op dit moment tot zeer schrijnende situaties waarbij de opvang van vluchtelingen onder de humane ondergrens dreigt te vallen. Utrecht voelt zich als mensenrechtenstad verantwoordelijk voor het bieden van humanitaire crisisopvang.”



De asielzoekers verblijven tot vier weken in Utrecht. Het grootste deel bestaat momenteel uit vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook uit asielzoekers uit andere landen. Het COA is momenteel druk bezig met de zoektocht naar opvanglocaties voor de langere termijn. Een vereiste is dat het gaat om een duurzamere locatie. Het voormalige pand van het Holland Casino Utrecht kan uitsluitend voor een korte tijd worden gebruikt, vanwege de brandveiligheid en de duur van de verbouwing.

Voor meer informatie over het laatste nieuws bij opvangcentrum Ter Apel kan je kijken op: www.coa.nl/nl/TerApel