Voorstellingen Het Pauperparadijs verplaatst naar volgend jaar

Nu het kabinet vanwege het coronavirus alle activiteiten waarvoor een vergunning nodig is, heeft verboden tot 1 september, is het niet mogelijk Het Pauperparadijs komende zomer te spelen. Daarom verplaatst de producent alle geplande voorstellingen naar de zomer van volgend jaar.

Tickets volgend jaar weer geldig

Alle bezoekers die een kaartje hebben gekocht krijgen binnenkort bericht over de verplaatsing. Al gekochte tickets blijven geldig voor de voorstellingen van volgend jaar en worden op datum en stoelnummer omgeboekt. De geplande speelperiode is van 1 juni tot en met 8 augustus 2021. Publiek kan eventueel ook kiezen voor een andere datum. Op www.hetpauperparadijs.nl is alle informatie te vinden.

Theaterspektakel Het Pauperparadijs

Aankomende zomer zou de derde keer zijn dat het openluchtspektakel in het Gevangenismuseum in Veenhuizen te zien zou zijn. In 2016 en 2017 speelde de voorstelling naar het gelijknamige boek van Suzanna Jansen ook op die locatie en trok toen ruim 90.000 bezoekers. In 2018 verhuisde Het Pauperparadijs naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Op veler verzoek brengt de producent het openluchtspektakel nog een keer terug naar Drenthe, maar nu vanwege het coronavirus dus een jaar later dan gepland.

Meer informatie op www.hetpauperparadijs.nl