Voorzichtig weer open

‘We hebben twaalf weken thuis gezeten, we barsten van de energie’

NOORDENVELD – Sinds vorige week zijn de contactberoepen weer open. Kapperszaken, rijscholen en schoonheidsspecialisten zijn allemaal weer klaar om klanten te ontvangen, wel met de nodige beperkingen. Alles is alléén mogelijk op afspraak. Ook winkels mogen hun clientèle louter op afspraak ontvangen. De krant maakt een rondje langs verschillende zaken in de regio om te vragen hoe de eerste week is verlopen na een sluiting van ruim tweeënhalve maand.

“De deur staat bij ons letterlijk op een kier”, zegt Jeroen Bezu van Joy Vrijetijdskleding. “We moeten het eigenlijk zo min mogelijk aantrekkelijk maken. We hebben echt heel veel ruimte, maar we mogen nog steeds maar twee mensen ontvangen per verdieping en dat terwijl onze beneden verdieping ruim duizend vierkante meter is. Ik hoop eigenlijk dat hier nog verandering in komt, bijvoorbeeld een klant met vijftig vierkante meter. Dit is voor ons makkelijk te handhaven,” gaat Jeroenverder. “Klanten mogen zelf bepalen hoe lang ze in de winkel blijven. Gelukkig gaat bijna niemand met lege handen naar huis, maar natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat we weer mensen kunnen ontvangen nadat we elf weken zijn dicht geweest”, sluit Bezu af.

“Ik vind het echt hartstikke leuk dat we weer mensen over de vloer hebben. Iedereen krijgt er ook weer nieuwe energie van”, begint Richard Kremer van Kampeerhal Roden. “We werken met tijdsloten van twintig minuten, sommige mensen boeken een dubbel slot, zodat ze iets meer tijd hebben. Eigenlijk is het voor ons heel gek, want we hebben zo’n grote winkel en we mogen maar zes klanten tegelijk binnen hebben, dus vind ze maar eens terug. Gelukkig doet bijna iedereen heel gericht aankopen en kunnen we de klant goed van advies voorzien mocht dit nodig zijn. De klanten zijn goed voorbereid”, vertelt de ondernemer. “Nu het voorjaar steeds dichterbij komt hopen we dat er toch wel steeds meer mag, zo niet, dan doen we gewoon wat kan, wat moet je ook anders.”

“Bij ons de eerste leerling alweer geslaagd”, begint Herman van der Roest enthousiast. “Ik merk helemaal niet dat de leerlingen twee en een halve maand niks gedaan hebben, sommigen rijden zelfs beter. Dit heeft denk ik te maken met dat de druk er wel een beetje af is gegaan in deze periode.

Qua hygiëne is er niet veel veranderd in vergelijking met de periode voor de lockdown. We dragen nog steeds allemaal een mondkapje in de auto en maken de auto grondig schoon na elke rit. Zo stapt elke leerling in een schone auto. Op deze manier besef je wel dat het schoonhouden van de auto eigenlijk helemaal geen overbodige luxe is. Ik heb in de eerste week alweer vijftien nieuwe aanmeldingen gehad, dus ik mag zeker niet klagen.”

“Het is heel erg fijn om de klanten weer te zien en te spreken. Twee mensen per keer in de winkel is natuurlijk nog niet de redding, maar het is altijd beter dan niks. Het is toch ook weer een stukje sociaal aspect wat weer terug is, mensen maken graag een praatje”, zegt Femke Liemburg eigenaar van Boekhandel Daan Nijman. “Iedereen houdt zich keurig netjes aan de regels. Iedereen binnen draagt een mondkapje en houdt afstand, hierdoor merk je ook dat mensen het echt leuk vinden om er weer te zijn. We werken in tijdsloten van minimaal tien minuten. Hoelang een klant binnen blijft verschilt enorm. De één komt alleen voor een foto of een kaart en is binnen vijf minuten weer vertrokken, maar een ander wil graag even rustig rondneuzen en opzoek naar een leuk boek. Ook kunnen mensen hun bestelling afhalen bij ons, deze klanten hoeven geen afspraak in te plannen, maar kunnen hun bestelling gewoon ophalen via click and collect. We houden ons aan de reguliere openingstijden, langer open blijven heeft voor ons weinig zin. Ik hoop dat we in april weer ‘normaal’ open gaan, maar dat is uiteraard even afwachten.”

De telefoon stond maandagochtend roodgloeiend bij Hoofdzaken in Roden. Zeker vijftig telefoontjes in een paar uur tijd, zegt onderneemster Wilma Pol tegen deze Krant. ‘We zijn gestart met positieve zin, collega’s misten het bezig zijn, de interactie met de klant. Andersom ook. Het hele sociale gebeuren is een belangrijk onderdeel van ons vak. Iedereen was wel wat nerveus, maar dat verdween al snel. Binnen een uur was het ‘familiegevoel’ er weer. Gelukkig hebben we een grote salon, we werken allemaal afgeschermd. En hoe druk het op dit moment ook is, de sfeer is relaxed. We hebben twaalf weken thuis gezeten, we barsten van de energie. We zien grappige dingen: mannen met ontplofte kapsels. Even breed als hoog. Sommigen proberen de boel met een zonnebril in bedwang te houden. Veel mensen zijn voor het laatst begin november naar de kapper geweest, met de bedoeling om voor de kerst nog een keer te gaan. Maar toen kwam de lockdown.’

De coronacrisis heeft veel impact op kapsalons, vertelt Wilma. De overheidssteun klinkt mooi, maar in de praktijk blijkt het er tóch iets anders uit te zien. ‘Alles is gebaseerd op een kwartaal. En in ieder kwartaal waren we net een deel open. In die weken draai je dubbele omzet. Iedereen wil naar de kapper. Vervolgens is het daarna weer heel rustig. Daardoor blijft er van de steun weinig over. Gelukkig dragen veel mensen ons een warm hart toe. Toen ik de envelop van mijn verhuurder opende en zag dat het te betalen bedrag 0, 0 was, dan wil je niet weten wat dat met je doet. En een collega haalde bij Flowers & lifestyle even een verse bos bloemen voor op de toonbank. De eigenaar was zó blij dat we weer open mochten, de bloemen kregen we van haar cadeau. Ook van onze klanten krijgen we hartverwarmende reacties. Mensen die met slagroomsoesjes aankomen of per se een het dubbele bedrag willen betalen. Er zijn toch best veel mensen die zien dat de middenstand het moeilijk heeft.’