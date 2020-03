Voorzingen in Tolbert

TOLBERT – Een hoop prachtige muziek afgelopen donderdag in de kerk in Tolbert. De leerlingen van Kunstbedrijven Westerkwartier hielden hier hun voorspeelavond. Onder leiding van docente Margaretha lieten de leerlingen hun kunsten horen op de fagot. De aanwezigen konden genieten van prachtige geluiden. Een zeer geslaagde avond dus, voor zowel de bezoekers als de leerlingen zelf. De professionele muziekdocenten van Kunstbedrijven leren kinderen vertrouwen op hun eigen creativiteit, wat heel belangrijk is in een tijd waarin haast, snelheid en keuzes in een enorme hoeveelheid van informatie, overheersen.