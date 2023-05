Voorzitter V.V. Peize – Harm Jan Danker over het nieuwe sporthuis

PEIZE- ‘Inmiddels is de kelder al gestort. Het nieuwe sporthuis aan ons hoofdveld zal langzaam uit de grond verrijzen. De muren voor de kleedkamers en massageruimte die in de kelder komen worden al gemetseld. De vloer daarboven is inmiddels gestort en binnenkort zal hierop de constructie voor de nieuwe sportkantine worden aangebracht. Samen met de aannemer Van Wijnen zijn wij tevreden omtrent de voortgang van het project. Het loopt op schema. De buitenmuur van de oude sporthal is deels afgebroken, Hierbij is het de bedoeling dat er een doorkijk komt vanuit de nieuwe kantine in de sporthal, zodat de daar te spelen zaalwedstrijden vanuit de kantine kunnen worden gevolgd. Een keer per maand is er een bouwvergadering om de vorderingen van de bouw te bespreken. Tot nu toe hebben we weinig op te merken. Ik ben zeer enthousiast over het ontwerp. Vooral omdat de kleedkamers in de kelder komen. Hierdoor is er maar een verdieping nodig boven de grond en dat maakt het gebouw niet te ‘kolossaal’. De houtelementen in combinatie met de zwarte kozijnen geven het een moderne uitstraling. We kunnen niet wachten om plaats te nemen in het nieuwe Sporthuis. Zoals het nu lijkt vindt de opening in december van dit jaar plaats. De kantine is een stuk groter dan onze huidige kantine. We willen dan ook onderdak bieden aan andere doordeweekse activiteiten zoals de BSO en Peize in Beweging. Het gebouw wordt eigendom van onze voetbalvereniging, waarbij het de bedoeling is dat ook alle binnensportverenigingen gebruik maken van de nieuwe kantine. Op dit moment gaat het goed met onze club. We zijn de vijfhonderd leden ruimschoots gepasseerd. Dat heb ik in mijn tien jaar voorzitterschap nog niet eerder mee mogen maken. Er breken spannende tijden aan voor ons eerste elftal. We zijn derde van onderen, een plek die recht geeft op nacompetitie, maar het wordt erop of eronder als het gaat om degradatie. Binnen V.V. Peize zijn er echter nog een aantal teams die een goede kans maken op een kampioenschap. Dus echte zorgen, die heb ik niet. Sterker nog, met een nieuwe kantine wordt onze derde helft alleen maar beter. Ook ben ik erg trots op onze vrijwilligers, want een vereniging zonder vrijwilligers is geen vereniging. Ik wil hierbij dan nog graag een beroep doen op die leden, indien zij gevraagd worden om een vrijwilligerstaak binnen de vereniging te verrichten, geen nee te zeggen want druk, hetgeen veelal als reden om dit niet te doen wordt aangevoerd, heeft iedereen het tegenwoordig.