Voorzitters voetbalclubs missen het sociale aspect

Bloeiende verenigingen doorstaan coronacrisis

RODEN/MARUM – Zolang er niet gevoetbald wordt, maakt De Krant een rondje langs voetbalclubs in de regio. In deel 3 zijn VV Roden en SV Marum aan de beurt.

De altijd positief ingestelde Hans de Vries, voorzitter VV Roden, mist het voetbal en alles daaromheen enorm. ‘Gewoon aan de lijn staan en ouwehoeren, iets wat nu niet mogelijk is. Het is erg vervelend en ook nog eens erg saai op het moment’, zegt De Vries.

‘Gelukkig staat de jeugd niet stil. Alles traint gewoon door en doet dit met veel enthousiasme. Een groot compliment voor de staf van de jeugdleden, want elke zaterdag wordt er een activiteit op touw gezet. Een training, wedstrijdjes of bootcamp zijn zo een aantal zaken die al georganiseerd zijn. Zaterdag 28 november wordt er een voetbalcircuit uitgezet als variatie op de vaste activiteiten.’

De hoogste elftallen van zondag en zaterdag trainen ‘gewoon’ door. Zij zijn eerst met viertallen en later met tweetallen drie keer per week bezig geweest. Trainer Freddy Strating heeft nog niet de kans gehad zich voor de club echt te manifesteren. Zijn kennis, enthousiasme slaat wel aan bij de spelersgroep, vindt de voorzitter.

‘In deze coronatijd wordt er eenmaal per drie weken als bestuur online vergaderd. Dat is prima te doen, alleen is vergaderen ook om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Nu is het klinisch en zijn er weinig contacten. Het is voor de club op dit moment goed kijken naar de uitgaven. De inkomsten zijn er niet. De club is niet armlastig maar het is wel zo dat we op dit ogenblik geen nieuwe initiatieven ondernemen.’

De voorzitter is ook erg content over de ledengroei. Het ledenaantal loopt nu naar de negenhonderd leden. ‘Hoe dat komt? Geen idee’, zegt De Vries. ‘Het kan komen door het kunstgras, maar ook door het goede kader van de club. Het kader laat iedere jeugdspeler op zijn/haar eigen niveau ontwikkelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.’

Het kunstgrasveld, wat nu bijna één jaar bespeeld wordt, is een zegen voor de club. Ook in deze coronatijd wordt het kunstgrasveld zeven dagen door jong en oud gebruikt. ‘Nu maar hopen dat we in januari 2021 weer kunnen gaan voetballen. Het wordt lastig want het is voor velen lastig zich aan de coronaregels te houden. Daar valt en staat alles mee.’

Voorzitter Ralf Buiter van SV Marum komt op het moment van bellen juist van de fiets af. Er mag wel weer een kilootje af, vindt hij. ‘Bij Marum gaat het goed. Sportief gezien is het met het eerste elftal in de beker goed gegaan. Helaas is het in de competitie niet erg vlotjes gelopen. Nu wordt er al weer weken in tweetallen en viertallen getraind. Het is mooi om te zien dat de eerste selectie fanatiek door blijft trainen. Er wordt veelal in een circuit getraind, waarbij kracht en loopoefeningen, passen en trappen en schieten op doel niet ontbreken.’

‘De jeugd is bloeiend’, vervolgt hij. ‘De jeugdcommissie en technische commissie zijn fanatiek bezig de jeugdspelers tijdens trainingen te ontwikkelen. Zaterdags zijn er onderlinge wedstrijdjes en de voetbalacademie maakt de spelers erg tevreden en blij. De trainers verdienen daarbij een compliment, aangezien zij voor de juiste input zorgen.’

Het is overleven volgens Buiter. De club staat er financieel goed voor, maar naarmate de crisis blijft, wordt het echt overleven om overeind te blijven. ‘We hebben een goede grote clubactie gehad. En we gaan nog een actie doen met rollade en/of worst. Mooi is het dat we totaal geen enkel ledenverlies hebben. We hebben trouwe supporters, die we met een drietal livestreams hebben kunnen mee laten genieten van de wedstrijden. De oudere vrijwilligers hebben sinds maart de club gemeden. Voor hen is het gemis van de sociale contacten enorm.’

De club heeft, na goede onderhandelingen met de Gemeente Westerkwartier, een toekomstbestendig complex weten te bewerkstelligen. Op het oude trainingsveldje wordt een nieuwe school gerealiseerd. Het IKC Marum wordt de thuisbasis voor twee scholen en een kinderopvang. In ruil daarvoor komt er een nieuw trainingsveld en een half kunstgrasveld, waar de jeugd zaterdag hun wedstrijdjes gaat spelen. Voor Marum is dit een geweldige kans vindt Buiter. ‘Hier worden de komende tijd ook de plannen voor gesmeed om te kijken waar sv Marum zijn voordeel van kan plukken. De club kan een goede bijdrage aan de scholen bieden en andersom kunnen de scholen de voetbalclub ook iets bieden.’

Buiter is nu één jaar voorzitter en vindt dat de medebestuurders aanvullend aan elkaar zijn. Als voorzitter heeft hij zijn plek gevonden. De club heeft de zaken prima op orde en heeft in navolging van het vorige bestuur prachtige stappen gemaakt. Buiter hoopt dat er in januari 2021 weer gevoetbald kan gaan worden, al dan niet met publiek.