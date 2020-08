Spannend was het zéker, voor vormgever en graficus Erik Veenstra van Media totaal. Want een nieuw logo bedenken voor een beeld dat ruim 60 jaar staat voor het Eelder bloemencorso is niet zo maar iets. Een mooie uitdaging en vooral ook een kick om het te mogen maken, zegt de vormgever zelf over de opdracht van het corsobestuur. “Het logo moet een breed publiek aanspreken. Aantrekkelijk zijn voor jong en oud, want dat is het corso ook.”

Aan de Krant van Tynaarlo vertelt Erik Veenstra hoe zo’n nieuw logo ontstaat. Alles begint bij een verhaal, zo blijkt. “Fris, kleurrijk en tijdloos waren de ingrediënten”, begint hij. “Typografie in een logo vind ik belangrijk. Het spelen met letters en het uitlijnen ervan vind ik interessant. Ik heb een bepaald gevoel bij een lettertype en dat moet passen bij het corso. Daar ga ik als eerste naar op zoek. Er stond veel op het spel: een logo met zo’n lange historie vervangen. Het logo moet een breed publiek aanspreken en het moet van deze tijd zijn, zónder dat het te ‘hip’ is. Het nieuwe logo oogt eenvoudig, maar daar zit juist de kracht in. Het corso is een kleurrijk gebeuren, vandaar dat ik heb gekozen voor deze kleuren. Tijdens het proces kwam ik erachter dat je van de C en de O een bloem kunt maken. De O in het hart, de C’s er als bladeren eromheen, denkbeeldig de verschillende wijken. Dat was voor mij de verbinding. Het is veelzijdig in toepasbaarheid. Sterk en breed inzetbaar. Het beeldmerk moet herkenbaarheid van het corso oproepen. Ik denk dat dat goed gelukt is”, zegt Veenstra die trots is dat hij het heeft mogen ontwerpen. “Ja natuurlijk, dat geeft een enorme kick. Het vertrouwen dat je krijgt om het te mogen bedenken is geweldig. Het logo is enthousiast ontvangen. Kennelijk heb ik het verhaal goed begrepen, daar ben ik blij om.” Voorzitter van het Eelder Bloemencorso Jacqueline Haijkens was blij verrast toen ze na de presentatie van de vormgever het beeldmerk voor het eerst onder ogen kreeg. “Yes!! Het voelt nú al als een vertrouwd logo!” Gelukkig dacht het bestuur er precies hetzelfde over en prijkt het inmiddels op de gloednieuwe corsovlaggen.