Vos Groenvoorziening viert 25-jarig jubileum

RODEN – Vos Groenverzorging is maar liefst 25 jaar een vaste en vertrouwde waarde in de wijde regio. Vos Groenverzorging heeft jarenlange ervaring op het gebied van boomverzorging. Het snoeien en kappen van moeilijk bereikbare bomen behoort tot de specialiteit van het Roder bedrijf. Vanuit de werkplaats in Roden bedient het bedrijf opdrachtgevers uit Groningen, Drenthe en Friesland. Voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers bieden zij een passende oplossing voor groenverzorging. De zaak is opgericht door Gerard Vos. Gerards passie voor de omgeving om hem heen en het feit dat hij uit een ondernemersgezin kwam leidde tot het begin van Vos Groenverzorging. Gerard heeft het bedrijf ongeveer twintig jaar geleid volgens duidelijke principes. Hij was zuinig en trots op zijn mensen, het bedrijf, het materiaal en vooral de klanten. Na het overlijden van Gerard heeft zijn vrouw Hillie Vos het bedrijf overgenomen. Zij leidt het bedrijf nog steeds volgens de principes waar Gerard ooit mee begonnen is. Ze is trots op haar hechte team. Vrijdag bestaat Vos Groenvoorziening 25 jaar. Een prachtig jubileum dat zeker uitgebreid gevierd gaat worden, belooft Hillie Vos. Wie het overigens leuk lijkt om aan de slag te gaan als boomverzorger bij Vos, mag Hillie bellen of een appje sturen. Er is nog ruimte voor enthousiaste medewerkers met een groen hart: 06-13563760.