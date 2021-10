Vossenjacht op OBS De Flint in Nietap

NIETAP – Op de kleine basisschool in Nietap staat de Kinderboekenweek bol van de activiteiten. De aftrap was op woensdag 6 oktober. De hele school ging op jacht naar vossen. Vossen die verkleed waren als diverse beroepen. Dit alles in het kader van het thema van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. Op diverse plekken in het dorp stonden de vossen te wachten op de groepjes leerlingen. Met opdrachten en leuke vragen. Op die manier moesten de kinderen puzzelstukjes verzamelen om zodoende de kaft van hun kinderboek te verzamelen. De groepjes bestonden uit kinderen uit alle groepen. Alleen groep 8 ontbrak. Zij waren namelijk de vossen. Hilariteit alom. De rest van de week staat ook in het teken van het kinderboek. ‘En dat mag ook wel,’ vertel juf Hanneke. ‘Ik heb niet het idee dat er veel gelezen wordt door de kinderen, maar dat proberen wij op school wel te doen.’ Verder is er een leuke boekenmarkt en wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd.