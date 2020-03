Vragen in gemeenteraden en bij huisartsen over coronavirus

REGIO – Wie het nieuws een beetje volgt, heeft kunnen lezen dat het coronavirus steeds dichterbij komt. Inmiddels is het virus zelfs al geconstateerd in het noorden van Nederland. Ook in onze regio nemen de zorgen toe. Zo werden er in de raadsvergaderingen van Noordenveld en Westerkwartier vragen gesteld over het virus en de eventuele bestrijding hiervan.

Te beginnen in Noordenveld, alwaar Frederik van Lookeren-Campagne namens D66 een vraag stelde. ‘Is er een noodplan, mocht het coronavirus ook in Noordenveld uitbreken?’, vroeg hij. Dat plan blijkt er te zijn. ‘Alle wethouders in Drenthe houden dit in de gaten’, zei wethouder Jeroen Westendorp. ‘Er geldt voor de gehele provincie een gezamenlijk Plan van Aanpak.’ Daarbij gaf hij aan dat het noorden, en daarmee ook de gemeente Noordenveld, blij mag zijn dat het virus nog niet hier is geconstateerd. ‘Dat zou een grote impact op de samenleving hebben’, stelde hij.

In de raadsvergadering van het Westerkwartier kwam de vraag vanuit de fractie van GroenLinks. Burgemeester Ard van der Tuuk gaf aan dat de bal als eerste bij het Ministerie van Volksgezondheid lag. Wel heeft de burgervader zelf ook contact gehad met de GGD over wat er eventueel zou moeten gebeuren, wanneer het coronavirus hier uitbreekt.

Bij huisartsenpraktijken in de regio sijpelen vragen over het virus mondjesmaat binnen, maar van paniek is geen sprake. Dat bevestigt huisartsenpraktijk Groen in Roden bijvoorbeeld. ‘We hebben over de gehele week zo’n vier telefoontjes gehad’, is de inschatting. ‘Ik denk dat men hier vooral heel nuchter is.’

Huisartsenpraktijk Olthof heeft nagenoeg nog geen enkele vraag over het virus gekregen. Wél worden ze iedere dag bijgepraat door de GGD over het virus.