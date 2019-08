Vragen omtrent rotonde na zwaar ongeluk in Norg

‘Ongeluk Eenerstraat lag niet aan verkeerssituatie’

NORG – Norg werd vorige week opgeschrikt door een zwaar ongeluk ter hoogte van de rotonde op de Eenerstraat. Een vrouw op een elektrische fiets botste op een auto en raakte zwaar gewond. Naast een ambulance moest er ook een traumahelikopter aan te pas komen. Omwonenden zijn geschrokken, maar geven ook aan zich al langer zorgen te maken om de situatie bij de rotonde. Volgens sommigen was het zelfs ‘wachten op ongelukken’. Uit een ongelukkenregistratie blijkt echter dat het ongeluk weinig te maken had met de inrichting van de verkeerssituatie. De vraag is nu of de situatie op de schop moet of dat het hier gaat om een kwestie ‘gedragsregels in het verkeer’.

Inwoners die in het westelijke deel van Norg wonen en naar de voetbalvereniging, de tennisbaan of het Bewegingscentrum willen, komen op de fiets steevast langs de oversteek bij de Eenerstraat. Door velen van hen wordt de oversteek als ‘onveilig’ ervaren. Het probleem is dat men vanaf de kant van het Bewegingscentrum vrijwel volledig buiten het zicht van de automobilist is. Fietsers komen feitelijk ‘uit het bos’. Daarbij komt dat het fietspad vervelend naar beneden loopt, waardoor de fietser nog wat extra vaart krijgt.

Voorheen was de situatie zo dat fietsers voorrang moesten verlenen. Fietsers hielden rekening met de benauwde oversteek en remden dan ook tijdig. In oktober 2017 is de rotonde echter aangepakt. Fietsers kregen er voortaan voorrang, geheel in lijn met de wens van de gemeente Noordenveld om als ‘fietsgemeente’ bekend te staan. Sommige fietsers die regelmatig gebruik maken van de oversteek, gaven aan zich niet meer veilig na deze aanpassing. Waar men bij de vorige situatie eerder geneigd was om in de remmen te knijpen, zou dat door de huidige situatie minder het geval zijn. Verkeerswethouder Alex Wekema bestrijdt dat argument echter. ‘Bij een voorrangssituatie moet je áltijd oppassen, ook als je voorrang krijgt. Dus is het normaal als je als fietser in de remmen knijpt bij een dergelijke situatie.’

Tijdens een dorpsschouw met de Belangenvereniging Norg in april van dit jaar, schonk de gemeente aandacht aan de oversteek op de Eenerstraat. Om de oversteek overzichtelijker te maken, besloot de gemeente enkele struiken te snoeien. Remko Nieboer, bestuurslid van Belangenvereniging Norg, ziet dit niet als dé oplossing voor het probleem. ‘Het probleem is niet per se het zicht, maar vooral het feit dat je in een 50-kilometerzone een voorrangssituatie hebt voor fietsers. De Eenerstraat is ingericht als voorrangsweg, dus dan is een plotselinge voorrangssituatie voor fietsers onverwacht. Wat ook meespeelt is dat je als automobilist naar links moet kijken, voor je de rotonde oprijdt. De fietsers die vanaf rechts komen, zie je dus minder snel. En dan heb je ook nog het feit dat voetgangers géén voorrang hebben bij deze oversteekplaats. Dit alles bij elkaar zorgt voor een hele onoverzichtelijke situatie.’

Voor Nieboer was het ongeluk van vorige week aanleiding om een brief te sturen aan het gemeentebestuur en de raad. Als Belangenvereniging trokken zij de stoute schoenen aan en bedachten ze een conceptschets, waarbij wordt gepleit voor een oversteek ter hoogte van de bushaltes. ‘Wij hebben voor de oversteekplaats een concept schets gemaakt, waarbij één nieuwe oversteek bedacht is ter hoogte van de bushaltes. Hier kunnen zowel fietsers als voetgangers op een veilige manier oversteken. Door een zogenaamde ‘rijbaan-uitbuiging’ toe te passen, kunnen fietsers en voetgangers halverwege ook nog de keuze maken om te stoppen en opnieuw de situatie in te schatten’, aldus Nieboer.

Nieboer hoopt dat de gemeentelijke politiek zich snel zal buigen over het probleem van de huidige oversteek. ‘Een nieuwe situatie creëren, lijkt ons wenselijker. Zoals het nu is, zie je het eigenlijk elders in Nederland nergens. De gemeente lijkt zijn eigen regeltjes te hebben bedacht’, zegt hij. ‘Het idee van de fietsgemeente moet natuurlijk niet ten koste gaan van de veiligheid. Op deze manier is het vragen om ongelukken.’

Uit een ongeluksregistratie is gebleken dat de betreffende fietser niet vanaf de kant van het Bewegingscentrum, maar vanaf de Nachtegaalstraat kwam. Hierdoor is het maar de vraag of het ongeluk iets met de verkeerssituatie van doen had. ‘Ik begrijp dat men het idee heeft dat de verkeerssituatie de oorzaak is van een ongeluk, maar vaak is het te herleiden naar het gedrag van mensen’, zegt Wekema, die de botsing op de Eenerstraat zeer betreurt en de Belangenvereniging Norg binnenkort wil uitnodigen voor een gesprek over de situatie aan de Eenerstraat. ‘Men doet soms alsof wij hele gekke dingen doen in Noordenveld, wat betreft de voorrangssituaties voor fietsers. Dat is helemaal niet waar. In Drenthe zijn wij weliswaar een uitzondering, maar in andere provincies gebeurt dit vaker.’





Nieboer denkt echter dat de ‘verwarrende inrichting’ debet is aan het ongeluk. ‘De gemeente geeft dat niet graag toe, omdat een andere inrichting hen geld zou kosten’, stelt hij. Toch is Wekema zeer stellig: ‘Dit ongeluk had absoluut niks met de inrichting te maken. Het is bovendien het eerste geregistreerde ongeluk in vijf jaar op deze locatie. Misschien dat men juist alerter is bij zo’n situatie.’

Afgelopen maandag hebben de Belangenvereniging en de wethouder om tafel gezeten over de verkeerssituatie aan de Eenerstraat. De Belangenvereniging stuurt er op aan om in eerste instantie de oude situatie te herstellen. Ook wordt de gemeente verzocht andere mogelijkheden te onderzoeken.