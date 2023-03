Vreugdevolle dag, fietsen op transport naar Oekraïne

RODEN- Er werd massaal gehoor gegeven aan de inzamelingsactie van tweedehands fietsen voor Oekraïne. Het is een van de vele acties georganiseerd door Stichting Oost West Kontakten. Bij meerdere fietsenzaken in de omgeving konden fietsen worden ingeleverd. Geert Wolters is nauw betrokken bij de actie en is door het dolle heen. Hij had gehoopt op 80 fietsen, goed voor één vrachtwagen op transport. Het werden er veel meer.

‘Het is niet te geloven. 230 fietsen hebben we mogen ontvangen. We zijn met stomheid geslagen’, vertelt Wolters enthousiast. Zaterdag 25 maart om 14:00 uur vond een plechtigheid plaats vooraf het transport van de fietsen. Aanwezig was wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld. Wekema plakte symbolisch een sticker op de fietsen, waarop de solidariteit tussen fietsengevers en de burgers van Oekraïne is afgebeeld. De fietsenmakers die een inzamelingspunt beschikbaar hadden gesteld kregen een Oorkonde van Verdienste. ‘Ze hebben kosteloos kleine probleempjes opgelost, zoals een loszittend stuur. Dankzij hun hulp hebben we 230 fietsen in uitstekende staat.’ Henk-Jan Hofman gaat voor de zesde keer naar Oekraïne en hij kreeg net als de andere 2 chauffeurs een oorkonde voor hun harde inzet. Vorige maand bracht de stichting generatoren naar Oekraïne om gebouwen van stroom te kunnen voorzien. De bevolking was erg dankbaar en uitte dit in een bedankschrift. ‘Ze hebben het keurig in het Nederlands geschreven. In de tekst bedanken ze ons voor onze inzet, dat is heel waardevol. We hebben het bedankschrift dan ook overhandigd aan wethouder Wekema. Het krijgt een prominente plek in het gemeentehuis.’ De plechtigheid werd afgesloten met een augurk en een glas wodka. ‘Dat is een traditie in Oekraïne. Je mag dan een wens doen en de wodka achteroverslaan.’ Er is nu één vrachtwagen met 80 fietsen op transport gegaan. Ze hopen 5 april de overige 160 fietsen veilig in Oekraïne af te leveren.