Vrijetijdsfair Norg trekt enthousiaste buitenmensen naar de camping

NORG – Dat de lente is aangebroken was afgelopen zondag goed te merken bij Bospaviljoen De Norgerberg. Aldaar vond de jaarlijkse Vrijetijdsfair plaats. Uiteraard kwamen weer vele bezoekers richting camping De Norgerberg, om inspiratie op te doen voor het ‘buitenseizoen’. Naast gezellige stands, een smakelijk foodplein met streekproducten, een presentatie van galerietjes, musea en funshop winkeltjes, kon men kennismaken met verschillende buitenactiviteiten. Zo kregen wandelaars en fietsers alvast de mooiste wandelroutes mee. Voor de kinderen was er ook genoeg te beleven. De jeugd liet zich schminken, ging massaal de speeltuin in en het springkussen op. Kortom: een geslaagde dag voor jong en oud! De buitenmensen die afgelopen weekend Norg wisten te vinden, zijn in ieder geval klaar voor het buitenseizoen.