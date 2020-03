Vrijheid vieren met MensA Roden tijdens Internationale Vrouwendag

RODEN – Sinds 2016 organiseert MensA Roden twee keer per maand in Trefpunt Scheepstra een warme maaltijd uit de Wereldkeuken voor circa 35 personen. In 2020 is het doel om een aantal evenementen te organiseren, voortbordurend op het verbindende principe van ‘De MensA’. Samen eten, muziek en dans zullen de verbindende elementen zijn om te vieren. Ook tijdens Internationale Vrouwendag wordt er wat georganiseerd. Aanstaande zaterdag, 7 maart, is er namelijk een activiteit voor jong en oud in de MensA. Hierbij kunnen vrouwen en kinderen (jongens tot 12 jaar) zich creatief uitdrukken. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van MensA Roden.