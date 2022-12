Vrijwilligers actief op Veenhuizer begraafplaats

VEENHUIZEN – Jan Hoekstra en Grietje van der Does zijn als vrijwilliger betrokken bij de begraafplaats in het dorp. Met een vrijwilligersploeg wordt er in het voorjaar en de zomermaanden elke woensdagavond hard geklust om vooral het oude gedeelte van het kerkhof op te knappen. Er wordt dan geschoffeld, onkruid gewied en graven worden opgeknapt met een likje verf. Waardering is er alom voor de inwoners van het dorp die zich inzetten voor het onderhoud.

Jan Hoekstra is sinds dit jaar actief en het bevalt hem prima. ‘Vorig jaar was ik hier al eens op verkenning en dit jaar ben ik er serieus ingestapt. Deze zomer heb ik er aardig wat uurtjes doorgebracht, soms zelfs dagelijks. Er waren wat achterstallige werkzaamheden weg te werken. Ik heb zo’n 60 graven schoongemaakt en de letters op de graven opnieuw voorzien van een verflaag.’

Grietje van der Does woont sinds een drietal jaren in het dorp. ‘Oorspronkelijk kom ik uit Norg. Ik ben daar geboren en getogen. Daarna werd er gewoond in Noord-Holland. Banden met de gemeente Noordenveld werden onderhouden door een vakantiehuisje bij de Norgerberg. Toen ik in het dorp Veenhuizen kwam wonen heb ik via contacten met Tiny Veenstra van Zunneschien dit vrijwilligerswerk aangepakt. Zo kom je in contact met dorpsgenoten en ik ben erachter gekomen dat ik het heel boeiend vind. Geschiedenis heeft mij altijd geïnteresseerd. Het is mooi en bijzonder om te doen.’

De begraafplaats in het dorp staat ook wel bekend als het Vierde Gesticht. Regelmatig zijn er rondleidingen want er is veel te zien en vertellen over het twee eeuwen oude kerkhof. Jan Hoekstra kan er inmiddels over meepraten. ‘Je hoort zo veel verhalen van bezoekers. Elke dag komen hier wel belangstellenden die meer willen weten van de geschiedenis. Ik vind het dankbaar werk. Zeker als je mensen verder kunt helpen met een zoektocht naar een overleden familielid. Ik heb een technische achtergrond en ben altijd met gereedschap in de weer geweest. Dat heeft nu ook zeker zijn voordelen. En wat ook meespeelt, de gemeente kan al het onderhoud niet alleen doen. Dan wordt het 1 grote bende en dat willen we niet. Dat ik een steentje bij kan dragen is mooi.’

Grietje van der Does denkt er net zo over. ‘Ik was een jaar geleden graven op het katholieke gedeelte aan het schuren en schoonmaken toen ik opeens dacht ‘wiens graf is dit eigenlijk dat ik aan het opknappen ben’. Afgelopen winter ben ik gevallen en heb mijn pols gebroken. Vervelend, maar toen ik aan huis was gekluisterd heb ik op internet lopen zoeken naar achtergronden van de graven op de begraafplaats. Ik ben begonnen bij graf nummer 1 en ben hierin steeds meer geïnteresseerd geraakt. Veelal gaat het om overledenen waarvan ook de familie de achtergronden niet kent. Soms weten ze niet eens dat iemand hier begraven ligt. Eigenlijk wil ik alles weten. Wie is het die hier ligt, wat is de naam, wanneer geboren, wie waren de ouders, wat deden ze hier in Veenhuizen? Soms vind ik een familiegeschiedenis terug tot ver in de 16de eeuw. Heel bijzonder en boeiend. Ik vind dat deze mensen geëerd moeten worden en daar dragen wij als vrijwilligers met z’n allen een steentje aan bij.’

Wie ook belangstelling heeft om vrijwilligerswerk te doen op de begraafplaats kan zich in verbinding stellen met beide dorpsgenoten. Vaak zijn ze te vinden op de begraafplaats. Het vrijwilligerswerk is divers en er is altijd wat te doen.