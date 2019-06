Vrijwilligers dragen Run van Roden

RODEN – Evenementen en vrijwilligers gaan hand in hand. Men weet: zonder toegewijde vrijwilligers die zich kosteloos inzetten voor de goede zaak, wordt het lastig dergelijke evenementen op poten te zetten. Ook bij de Run van Roden zijn vrijwilligers gigantisch belangrijk. Wat te denken van de negen organisatoren. Maar ook de 58 overige vrijwilligers leveren uitstekend werk. Zij zullen op de dag zelf druk bezig zijn om alles gesmeerd te laten lopen. Veel van hen zijn ook aangesloten bij de Loopgroep, waardoor de combinatie loper-vrijwilliger snel gemaakt is. De groep is van 10:00 tot 18:00 uur in actie tijdens de Run van Roden. Op 17 juni aanstaande vindt er voor hen een speciale informatieavond plaats. Omdat er veel verschillende taken zijn (denk aan jury, waterpost, medailles uitreiken, wegwijzers en fotografen) wordt er nog flink gepuzzeld over de verdeling van deze taken. Wie nog iets wil betekenen voor de Run, kan mailen naar info@runvanroden.nl. Nieuwe shirts voor de vrijwilligers en de organisatie zijn onderweg, zodat de vrijwilligers goed zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Burgemeester Klaas Smid zal op zondag 23 juni het startschot lossen.