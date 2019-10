Vrijwilligers onderhouden Norger begraafplaats

NORG – De Historische Vereniging Norch kent een werkgroep begraafplaats. Oud-wethouder Geert de Wilde is ooit van start gegaan met het onderhouden van de graven. Nu zijn er wekelijks meer dan 10 vrijwilligers actief die de graven schoonmaken, opknappen en onderhouden. Een werkje dat elke maandagavond start rondom de klok van 18.15 uur en op houdt wanneer het donker wordt. Een klus die binnenkort stopt, want er wordt alleen in de maanden april tot en met september gewerkt.

‘Onze begraafplaats is een echt monument,’ zegt Hendrikus Hartlief. Een man die het kerkhof als zijn broekzak kent. ‘Toen ik bij de gemeente Norg in dienst was heb ik mij al met het kerkhof mogen bezighouden. Ik heb toen al veel op schrift vastgelegd. Tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal en zo heb ik dat nu ook in mijn systeem vastgelegd. Ik weet waar iedereen begraven ligt en welke zerk bij wie hoort. Het oude gedeelte bestaat uit perken en slagen, verdeeld in een noordelijk- en zuidelijk gedeelte. Zo kan ik je precies vertellen wie waar begraven ligt, ook als er geen grafsteen op die plek ligt.’

De Historische Vereniging Norch heeft dit jaar een informatiebord kunnen toevoegen op de begraafplaats. Dit bord geeft uitleg over hoe je naar het monumentale gedeelte kunt kijken. ‘We hebben dit bord gekregen via een subsidieaanvraag bij de gemeente Noordenveld in het kader van het Jaar van het Culturele Erfgoed. Samen met wethouder Kirsten Ypema werd voor de zomer het bord onthuld. Onze begraafplaats dateert uit 1829, kent dus een historische waarde en is een beschermd monument. Het mag gezegd worden, dankzij onze vrijwilligers ligt de begraafplaats erbij als een plaatje, iets om bijzonder trots op te zijn,’ laat voorzitter Bert Venema van de vereniging weten.

En er is nog iets waar de Historische Vereniging Norch trots op is. Via hun website kan een ieder nu ook digitaal de weg vinden om te bekijken wie waar begraven ligt. Een unieke mogelijkheid om je nog verder te verdiepen in de begraafplaats van Norg en de mensen die daar begraven liggen. ‘Neem nu de naam van Willem Boersma. Hij was hoofdonderwijzer van de basisschool in Westervelde. Ook hij ligt hier op het kerkhof begraven,’ laat Henrikus Hartlief weten. ‘Het bijzondere is dat hij de enige persoon is in Norg waar en straat naar is vernoemd, namelijk het Boersmapad. Een pad dat hij vanaf zijn huis dagelijks wandelend aflegde via het Norgerholt naar de basisschool in Westervelde. In Norg is daarna geen enkele straat nog vernoemd naar een persoon. Best bijzonder en een heel mooi verhaal.’