Vrijwilligers op het witte doek

RODEN – Vorige week werden er filmopnames gemaakt over vrijwilligerswerk. De film is een provinciaal project en gaat ‘Mensen maken Drenthe’ heten. De film brengt vrijwilligers in beeld die vrijwilligerswerk doen of betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk. Mike Prins is regisseur en filmer. In de gemeente Noordenveld werd er gefilmd met vrijwilliger Saleh Haj Asaad. Hij is werkzaam als vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk in Roden en Welzijn in Noordenveld. Tijdens de opnames is te zien dat hij in gesprek is met Naser Aldin Alrifai. Beide zijn afkomstig uit Syrië en wonen sinds enkele jaren in Roden. Saleh Haj Asaad geeft ondersteuning op het gebied van inburgering en het doen van vrijwilligerswerk bij organisaties in de gemeente. De film ‘Mensen maken Drenthe’ wil de vrijwillige inzet vastleggen en vooral wat die inzet in de praktijk betekent. Het initiatief voor het maken van de film ligt bij diverse Drentse Steunpunten voor vrijwilligerswerk en Vrijwilligers Informatie Punten in de provincie. In de gemeente Noordenveld vallen die onder Welzijn in Noordenveld. Het VIP in Noordenveld werd dan ook bij de organisatie en voorbereiding van de film betrokken.