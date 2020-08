Vrijwilligers tuinploeg dorpshuis Nieuw-Roden werken met het beste gereedschap

NIEUW-RODEN – Een lang gekoesterde wens van de tuinploeg van het Nieuw-Roner dorpshuis is uitgekomen: zij hebben de tuinwerkzaamheden rondom het dorpshuis in eigen beheer genomen. Iedere maandagochtend hebben zij de vaste tuinochtend, maar omdat de planning met de gemeente Noordenveld niet altijd uitkwam, vroeg de tuinploeg of zij zelf gereedschap in beheer mochten krijgen. Men kwam in gesprek met gebiedsverbinder Leonie van Roekel van Noordenveld. Via haar ontdekte men dat er subsidie voor gereedschap kon worden aangevraagd. Hiervoor moesten wel nog andere geldschieters gevonden. Door een korting vanuit Vos Mechanisatie en een garantstelling vanuit het dorpshuis, kon het gewenste gereedschap worden ingeslagen. Afgelopen vrijdag poseerden de vrijwilligers met het prachtige nieuwe gereedschap.