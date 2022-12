Vrijwilligers van de VOR bijeen in Dorpshuis Nieuw-Roden                                                     

NIEUW-RODEN – De vrijwilligers van de VOR zijn onlangs bijeengekomen in het Dorpshuis in Nieuw-Roden. Het doel van de middag was tweeledig. Enerzijds even gezellig bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee, anderzijds om praktische zaken te bespreken. De 60 vrijwilligers werken bijna altijd zelfstandig als chauffeur of op het boekingskantoor. En dan is het goed om elkaar af en toe even wat langer te ontmoeten. Maar er zijn ook veel praktische zaken besproken op deze middag. Er is uitgebreid aandacht besteed aan het veilig vervoeren van onze passagiers. Met name rolstoelvervoer en het gebruik van gordels voor alle passagiers is uitgelegd en praktisch geoefend in de aanwezige VOR bussen. In de nieuwste bus van de VOR kreeg het in en uitstappen extra aandacht.

Verder is er aandacht geweest voor de financiële stand van zaken van de Stichting. En ook is er verslag gedaan van de gehouden recreatieritten de afgelopen maanden. Gezien de positieve reacties gaan we daar na de winter mee door. Tot slot is er nog een oproep gedaan voor een nieuwe secretaris voor het bestuur en een lid van de PR-commissie. Interesse? Stuur een mail naar prcommissie@vorbus.nl en de commissie neemt contact op.