Vrijwilligers Zomerbad ook ’s winters in de weer

PEIZE – Voor wie dacht dat de vrijwilligers van het Zomerbad in Peize alleen ’s zomers in touw kwamen, moeten bijgaande foto’s als een verrassing komen. Maar in Peize is het genoegzaam bekend dat de fanatieke vrijwilligersploeg geen moment stilzit en dus ook niet tijdens de wintermaanden. Afgelopen week waren er werkzaamheden rondom de zonneweide. De afgelopen tijd zijn daar enkele bomen verwijderd om plaats te maken voor de zonnepanelen. Met de plant van enkele fraaie bossen en planten, ligt het Zomerbad er nu weer prachtig bij. Ook rondom de zwembaden heeft men flink aangepoot. Binnenkort hoopt men ook over te kunnen gaan tot de aanleg van een nieuw pierenbad. Ondertussen kent het bestuur van het 50 jaar oude Zomerbad enkele bestuurlijke wisselingen. Er gebeurt kortom nog ontzettend veel tijdens de wintermaanden bij het Zomerbad.