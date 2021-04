‘Door vrijwilligerswerk leren mensen de taal en bouwen zij een netwerk op’

RODEN – Nieuwkomers in Nederland willen graag vrijwilligerswerk doen om de taal te leren en te integreren, maar zij vinden het vaak lastig om geschikt werk te vinden. Zij kennen de taal nog niet en weten daardoor niet goed waar ze moeten beginnen. Daarom organiseerde Welzijn in Noordenveld (WiN) onlangs een bijeenkomst voor nieuwkomers die vrijwilligerswerk willen doen.

Saleh Haj Asaad leidt de bijeenkomst. Hij is stagiair bij WiN en is zelf zes jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Daardoor weet hij uit eigen ervaring wat de voordelen zijn van vrijwilligerswerk. ‘Door vrijwilligerswerk leren mensen de taal en bouwen zij een netwerk op. Ook hebben ze dan geen gat in hun cv en krijgen zij een idee van de werkcultuur in Nederland,’ aldus Saleh.

Zelf werd hij vrijwilliger dankzij zijn huisbegeleider en taalcoach. ‘Ik wilde iets terugdoen voor Nederland, omdat ik dankbaar ben voor de kansen die ik hier kreeg,’ vertelt Saleh. Hij is onder andere vrijwilliger bij vluchtelingenwerk, waar hij ook stageliep voor zijn studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening aan het Noorderpoort College. ‘Daardoor ken ik alle nieuwkomers hier,’ geeft Saleh aan. Velen van hen willen wel vrijwilligerswerk doen, maar de drempel is hoog. Zij kennen de taal nog niet, waardoor zij bijvoorbeeld websites niet begrijpen en niet weten waar zij moeten beginnen. ‘Het is belangrijk om zelf initiatief te nemen door aan te geven dat je vrijwilligerswerk wilt doen, want het werk komt niet naar jou toe,’ aldus Saleh.

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst voor nieuwkomers stimuleerden Saleh en zijn collega, vrijwilligerscoördinator van WiN Marjan Aapkes, de deelnemers om vrijwilligerswerk te gaan doen door hen te informeren en de voordelen te noemen. Ook werd gekeken welke werkzaamheden bij hen passen. ‘Op deze manier willen we de kans op werk vergroten,’ zegt Saleh.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen kan contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt, tel. 050 317 65 00 of kijk op onze website www.welzijninnooordenveld.nl. Ook organisaties die een beroep willen doen op vrijwilligers kunnen contact opnemen.