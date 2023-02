Vroegere tijden herleven op Open Depotdag

LEEK – Voor even onderdompelen in vroegere tijden. In de tijd dat de gegoede burgerij zich verplaatste per koets, de tijd dat mensen die eerste klas verzekerd waren naar hun laatste rustplaats gebracht werden met een glimmende zwarte lijkkoets en de nonnen een geblindeerde nonnenkoets tot hun beschikking hadden. Vervlogen tijden kwamen tot leven op de Open Depotdag bij Museum Nienoord in Leek. Bezoekers genoten zaterdag van de unieke collectie rijtuigen, een kijkje in de werkplaats en de tuigenkamer. Alleen op deze dag gingen deuren open die anders gesloten blijven.