Vroegstemmen in het gemeentehuis

RODEN – Ook stemmen gaat in coronatijd anders dan anders. Zo kunnen kwetsbaren en ouderen al op maandag en dinsdag in alle rust hun stem uitbrengen bij een select aantal stembureaus. In Noordenveld kan dat in het gemeentehuis in Roden, het dorpshuis in Peize en de Brinkhof in Norg. Op maandagochtend was het al een drukte van belang in het gemeentehuis. Jan Harke Venema, voorzitter van Toegankelijk Noordenveld en zelf slechtziend, was één van de eersten die hier zijn stem uitbracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Fantastisch dat dit kan,’ aldus Venema. ‘Zo werken we samen aan inclusie in Noordenveld.’