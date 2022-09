Vrolijke gezichten in het bakkie bij de Sintmarun

LEEK – Meer dan 60 deelnemers van De Zijlen hebben zaterdag genoten van een ritje in de zijspan. De start op Landgoedboerderij Oosterheerdt was een bonte mengelmoes van zijspan combinaties en heel veel passerende wandelaars van Tocht om de Noord die elkaar enthousiast begroeten. De deelnemers hadden lang uitgekeken om eindelijk weer mee te mogen met de Sintmarun. Via een mooie route door het Westerkwartier eindigde de dag op Landgoed Nienoord waar de zijspanners voor dit weekend hun tenten hadden opgeslagen. Als afsluiter kreeg iedereen een overheerlijke pannenkoek in de Pannenkoekenburcht. Voor de deelnemers en de organisatie een onvergetelijke dag .