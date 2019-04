MARUM – De Koningsspelen bij Sporthal de Holten – een dikke twee weken voorafgaand aan Koningsdag – brachten vele leerlingen al in de Oranjesferen. Rennen, vliegen, dansen en vooral veel plezier maken. In Marum kon het allemaal. Uiteraard mocht het rood, wit, blauw niet ontbreken en trok men voor de gelegenheid ook veel oranje uit de kast. De Koningsspelen zijn zo langzamerhand een fraaie traditie aan het worden. En nu is het aftellen geblazen. Hoeveel nachtjes slapen tot aan Koningsdag?