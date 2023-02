Vrouw met de Hamer – Geesje Kalfsbeek-van der Molen

‘Aankomende april ben ik precies een jaar voorzitter van vereniging De Bomenbuurt in Roden. Daarvoor was ik 20 jaar secretaris. Ik ben bij de bomenbuurt terechtgekomen via mijn ouders. Zij zijn altijd heel nauw betrokken geweest bij de vereniging en ik heb dat stokje over genomen. De vereniging is opgericht in 1983. We zijn gestart in het oude kleutergebouw ‘Het Wilgenkatje’ die stond op de hoek van de Lindelaan en de Cederlaan. Al snel gingen we naar het pand waar we nu zitten, dit was vroeger van de basisschool De Tandem aan de Klimop 2c in Roden. Op dit moment bestaat onze vereniging uit 215 leden. Veel mensen in Roden kennen ons alleen van de versierde wagens tijdens Rodermarkt, ook hier ben ik 22 jaar secretaris van geweest en heb het stokje net overgedragen. Maar wij doen veel meer dan wagenbouw, Elke eerste en derde vrijdag van de maand organiseren wij een inloopavond en kan er ook gedart worden. Deze avond is bedoeld om even samen te komen, gewoon voor de gezelligheid even uit de sleur van thuis. Op maandag en dinsdagavond wordt er gebiljart en 1 keer in de 14 dagen op woensdagavond komt de quiltgroep samen. Klaverjassen en sjoelen doen we elke tweede donderdag van de maand vanaf oktober tot en met April . De bomenbuurt is ook te huur! Alles is bespreekbaar, clubs of vergaderingen of een feestje, het kan allemaal in goed overleg. Binnenkort wordt er een bingoavond georganiseerd , deze staat gepland op vrijdag 17 februari, vanaf 19.30 is de inloop en we beginnen om 20.00. Iedereen is welkom en de inleg is 1 euro per kaartje per ronde. Gezelligheid staat bij ons centraal, tegenwoordig praten mensen niet meer zo met elkaar. Sommige mensen weten niet eens wie hun buren zijn, ik vind dat erg jammer. De bomenbuurt draait volledig op vrijwilligers. Dat maakt het misschien ook wel extra speciaal. We hebben een eigen facebookpagina, Buurtvereniging de Bomenbuurt. Hier worden onze activiteiten op vermeld, kom gewoon eens een keertje langs. Iedereen, jong en oud is welkom om te komen helpen, in en rondom ons gebouw of aan de Rodermarktwagen. Ook zoeken we nieuwe bestuursleden, we zijn opzoek naar mensen met een frisse blik en nieuwe ideeën. Mensen die geïnteresseerd zijn mogen contact met mij opnemen via onze mail: bomenbuurt1983@hotmail.com of even bellen naar 06-30268512.’