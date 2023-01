Vrouw met de hamer – Marga Hinstman

Marga Hinstman, voorzitter sportvereniging SVO

‘SVO staat voor Sport Voor Ontspanning. Dat klinkt een beetje ouderwets, we denken weleens na over een hippere naam. De vereniging is opgericht in 1966. Zelf ben ik elf jaar lid waarvan drie jaar als voorzitter. Daarvoor deed ik allerlei andere bestuurlijke zaken. Bestuursleden zijn altijd lastig te vinden en ik had wel wat ervaring. Dan doe je dat. Het bestuur is overigens nu compleet: Janny van der Heide is secretaris en Siny Mulder penningmeester. Toen we hier twintig jaar geleden kwamen wonen, was ik er nog niet aan toe. Had een beetje het idee van een soort bejaardengym. Maar niets is minder waar. Het is een leuke, trouwe, gemixte groep. We trainen iedere maandagavond in de gymzaal van ’t RAShuys in Roderesch. Van 19:00 tot 20:00 uur is er een groep en van 20:00 tot 21:00 uur. Wat we doen is een combinatie van fitness, conditietraining, buik, billen benen (BBB) en balansoefeningen. En we doen ook weleens wat yoga-achtige dingen. Johan Kaspers staat voor de groep. Hij doet het met veel enthousiasme en op vrijwillige basis. We sluiten altijd af met een spel. De ene keer is dat volleybal, de andere keer badminton. Naast bewegen is het hele sociale gebeuren belangrijk. Gezelligheid, een praatje en omkijken naar elkaar. Dingen die je in de maatschappij soms een beetje mist. Hier zijn mensen betrokken bij elkaar. Wat ik al zei, de groep is trouw. Sommige leden zijn al 50 jaar lid. Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering hebben we drie jubilarissen gehuldigd. Een was veertig jaar lid, twee andere dames 25 jaar. Ook mensen met een kleine portemonnee kunnen bij ons terecht. Voor een half jaar lidmaatschap betaal je 45 euro. En het is geen must dat je uit een van de RAS-dorpen moet komen. We hebben ook leden uit Roden en uit Een. Nieuwe leden zijn van harte welkom, graag zelfs! Ieder jaar maken we een paar leuke uitstapjes. Het seizoen sluiten we altijd af met een fietstocht vlak voor de zomervakantie. Tussendoor doen we ook nog een uitje. We zijn al eens op een boerderij geweest, bij een boomkwekerij met theetuin in Terheijl en vorig jaar in de tuin van johan Kaspers. Die heeft een insectentuin waar hij een heel project van heeft gemaakt. Dat zijn leuke dingen. Wie graag eens mee wil doen mag mij een mailtje sturen: marga.hingstman@home.nl.’