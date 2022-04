Vrouw met de Hamer – Margriet Neven

Voorzitter Mensinghe Singers

RODEN – ‘Ik kwam bij de Mensinghe Singers terecht nadat ik er een stukje over las in de Krant. Ik wilde al langer in een koor zingen, maar het kwam er steeds niet van. Nadat ik dat stuk las, heb ik me aangemeld. En de eerste avond was meteen ontzettend leuk. Ik hoefde helemaal geen auditie te doen, maar mocht gewoon meezingen. Iemand nam me meteen onder haar hoede en toen was het ‘spannende’ eraf. En dat doen we nog steeds bij nieuwe leden, gewoon meteen meedoen. Natuurlijk willen we mooi zingen, maar het draait bij ons ook om gezelligheid en interesse in elkaar. Elke laatste dinsdag van de maand hebben we dan ook een nazit met een drankje, gewoon om even bij te kletsen met elkaar.

Wij bestaan als koor sinds 2015, nadat een aantal ex-leden van de Rôner Singers besloten zelf een groep op te richten. Ze zochten een dirigent, die ze al snel vonden; Emile de Jonge. En dat is nog steeds onze dirigent, tevens pianist. Een keer in de maand worden we begeleid door Ellen Wynia op piano, dan heeft Emile zijn handen vrij om zich alleen op het dirigeren te concentreren.

Ik zat zelf al in de PR-commissie, en werd gevraagd om voorzitter te worden toen de vorige voorzitter ermee ophield. Ik was nog maar een jaar lid. Ik hoefde er niet lang over na te denken; we zijn als gezin ook altijd wel gewend om ons actief op te stellen. Inmiddels hebben we zo’n 35 leden. En daar zijn veel mannen bij, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Toen het Roder Mannenkoor ermee stopte, kregen we er opeens veel mannen bij, waardoor we veel bassen en tenors hebben. En we staan open voor nog meer leden. Je hoeft helemaal niet enorm goed te kunnen zingen. En als je niet weet welke stem je hebt, dan ontdekken we dat tijdens de repetities wel. Een klein beetje bladmuziek kunnen lezen is wel handig, maar als dat echt niet lukt, dan is er altijd wel iemand die je daarmee wil helpen. We repeteren op de dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in het restaurant van de Noorderkroon. Mensen die lid willen worden of eens willen kijken of het iets voor hun is, kunnen via de website laten weten dat ze komen.’