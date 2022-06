Vrouwen 1 sv Marum kampioen

MARUM – Na een overwinning van 0-4 op fc Grootegast is het eerste vrouwenteam van sv Marum kampioen geworden in de derde klasse, na ook al de eerste periodetitel te hebben behaald! Volgend seizoen zullen de vrouwen hun kunstjes laten zien in de tweede klasse onder leiding van trainer/coach Freddy Bollegraaf die voor nog een seizoen heeft bijgetekend.

Het door (zware) blessures geplaagde team wist met aantrekkelijk voetbal (en over het algemeen een betere conditie dan de tegenstander) menig wedstrijd over de streep te trekken. Omdat naaste concurrent Oranje Nassau in de laatste wedstrijden punten heeft laten liggen, had Marum aan één punt genoeg om de titel binnen te halen. Binnen 15 minuten stond het al 0-4 voor Marum en die voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. De meegereisde aanhang, waaronder bestuur en sponsors, zag dat de Marumer vrouwen na het laatste fluitsignaal dolenthousiast op het veld het kampioenschap met elkaar vierden. In Marum gingen de dames door een erehaag van o.a. de eerste herenselectie, waarna de speelsters en staf een medaille omgehangen kregen door de KNVB. Daarna werd nog uitgebreid feest gevierd.

Speelsters die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging in de tweede klasse zijnvan harte welkom bij dit enthousiaste team. Wil jij dit team komen versterken? Neem dan contact op met Jozé Neef (06 81268344).