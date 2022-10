Vrouwen van Nu Roden viert 90+2-jarig jubileum

‘Een afwisselend programma, voor elk wat wils’

RODEN – ‘Ik wilde na het stoppen met werken niet achter de geraniums zitten’, vertelt Janneke Schelling, ‘dus werd ik, nadat ik 11 jaar geleden in Roden kwam wonen, lid van de Vrouwen van Nu.’ Jarenlang was ze bestuurslid en nu zit ze in de jubileumcommissie in verband met het 90+2-jarig bestaan van de vereniging, afdeling Roden. Het jubileum zal gevierd worden op 19 oktober, dan is er voor de leden een gezellige avond met een optreden van Marjolein Meijers.

Ook Roelie Dagelet, secretaris van het dagelijks bestuur van Vrouwen van Nu, werd pas na haar werkzame leven lid van de afdeling in Roden. Omdat haar man niet zo van de museumbezoekjes was, sloot ze zich aan bij een van de interessegroepen kunst. Maar daarna raakte ze al snel ook geïnteresseerd in de maandelijkse lezingen van de hoofdgroep.

Beide dames vertellen enthousiast te zijn over de verschillende interessegroepen. Ze noemen onder meer een tuingroep, een leesgroep en een activiteitengroep opgesplitst in gymnastiek, wandelen en fietsen, en is er veel animo voor de kunstgroep. Voor deze laatste is inmiddels al een zesde club in het leven geroepen. Maar hun enthousiasme is er vooral ook voor de tweemaandelijkse bijeenkomsten, op de eerste woensdagochtend en de 3e dinsdag- of woensdagavond van de maand. ‘Ik geniet met name van de lezingen over de inrichting van landen en politieke stromingen’, vertelt Dagelet, ‘boeiend als je ineens verbanden begint te zien.’ Schelling herinnert zich een boekbespreking van iemand die naar Alaska was geweest. ‘Ze nam me mee in haar avontuur, fantastisch.’ Ook halen de dames een lezing van een gynaecoloog aan. ‘In eerste instantie dachten we nog, moeten wij nog over het vrouwelijk lichaam leren? Maar ze sprak zo boeiend en met passie over haar vak.’ Volgens Schelling hoeven niet alle lezingen diepgang te hebben. ‘Belangrijk is het dat er een afwisselend programma is, voor elk wat wils.’

Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse cursus- en workshopmarkt waar veel mensen op af komen. Er kan op deze avond kennis worden gemaakt met verschillende activiteiten, zoals sieraden maken, glasblazen, koken of een levensverhaal schrijven. ‘Dit jaar starten we met het jubileumfeest, maar het ligt in de bedoeling het volgend seizoen hier weer mee te starten.’

De vereniging Vrouwen van Nu, ooit begonnen als de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, ziet om haar heen een wereld in verandering. Ze heeft de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en moet mee met de tijd. ‘Toch zien we elders nog veel leegloop en hoop ik dat er landelijk meer wordt gewerkt aan het levendig houden van de verschillende verenigingen’, zegt Schelling. Roden daarentegen is met meer dan 200 leden nog steeds de grootste van Drenthe. ‘We zijn blij dat de vereniging hier leeft. Toen ik er zes jaar geleden bij kwam, was ik verbaasd over de levendigheid hier’, aldus Dagelet. Ze ziet die vitaliteit nog steeds. Hoewel het ledenbestand veroudert, is uit een enquête gebleken dat de leden tevreden zijn over het programma en de samenhang. ‘Iedereen kent elkaar en is bereid een helpende hand uit te steken.’ En doordat ze zo groot zijn, zijn er ook meer financiële middelen om wat meer te betalen voor sprekers.

Toch merkt ook Roden dat het vandaag de dag lastiger is om nieuwe leden te krijgen. Lid worden, zoals vroeger, nadat je getrouwd was, dat is niet meer. Vrouwen werken en hebben andere bezigheden. ‘Wij focussen ons hier dan ook echt op de 65-plussers, de periode dat vrouwen hun werkzame leven achter zich laten’, zegt Dagelet.

‘Waarom ze erbij moeten komen?’ Omdat je buurvrouw erbij is, of een vriendin’, zijn de woorden van Schelling. Ze geeft een voorbeeld van een slechthorende dame die na het overlijden van haar man door iemand werd meegenomen en helemaal opbloeide. Bij Schelling was het omdat ze een sociaal netwerk wilde opbouwen. ‘In m’n werk had ik dat wel, maar daarna moest ik, ook nog eens door een verhuizing, opnieuw beginnen.’ Dagelet voelde zich nadat ze met werken stopte verre van bejaard. Ze werkte altijd in het ziekenhuis en merkte daarna dat er meer was buiten het UMCG. Zich aansluiten bij de Vrouwen van Nu was een fijne vervolgstap.

Bij al die uiteenlopende lezingen en de verschillende interessegroepen speelt het sociale aspect volgens beide dames een heel belangrijke rol. Ze zagen het afgelopen week ook bij de agrarische dagen in Drenthe, die eens per jaar worden georganiseerd door een tak binnen Vrouwen van Nu die te maken heeft met de agrarische sector. ‘In Rolde genoten we van een informatieve dag over duurzaamheid in een hele gezellige sfeer.’