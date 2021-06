Vrouwenvoetbal Zevenhuizen maakt laatste jaren explosieve groei door

ZEVENHUIZEN – Vroeger werd voetbal bestempeld als echte mannensport. Tegenwoordig is er tussen het mannen- en vrouwenvoetbal meer gelijkheid. Door de veranderende maatschappij en de successen van de Oranje Leeuwinnen weten steeds meer meisjes en vrouwen de weg naar het voetbalveld te vinden. Zo ook bij VV Zevenhuizen. Elf jaar geleden, in 2010, is hier na jaren van afwezigheid weer een nieuw damesteam opgericht. Nu telt de vereniging al ongeveer 100 vrouwenleden en de hoop is dat dit aantal de aankomende jaren alleen nog maar toeneemt.

Bij VV Zevenhuizen is een aantal jaren geleden besloten voor een andere aanpak. Er moest meer aandacht komen voor het vrouwenvoetbal. Bibiane Mulder, Manon Wiekema en Jantina Betten vertegenwoordigen de belangen van de damesleden bij de roodhemden. De drie vrouwen zijn nauw betrokken bij de teams en vervullen ook een belangrijke rol in het bestuur en de technische commissie. “Wij onderhouden het contact met de dames en zijn eigenlijk een soort uithangbord. Ook organiseren we regelmatig leuke uitjes en doen we mee aan toernooien. Het aanbod wordt steeds groter. We gaan de komende jaren op dezelfde voet verder en hopen nog meer meisjes of dames te verwelkomen bij onze vereniging”, zegt Bibiane.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren (2021-2025) voor zowel heren- als damesvoetbal. “In 2010 zijn zowel Jantina, Manon als ik begonnen met voetballen bij het damesteam. Bij een aantal dorpsgenoten is het initiatief ontstaan om een nieuw damesteam te beginnen. In ben ik 2016 begonnen met mijn bestuursfunctie (secretaris) om daar ook de vrouwen binnen de vereniging te vertegenwoordigen. Jantina en Manon zijn in 2019 toegetreden tot de technische commissie om daar het vrouwenvoetbal te behartigen. Mede door het goede beleid en het duidelijke plan dat we hebben is dat aantal inmiddels al gestegen naar 100. We hebben nu zelfs een extra seniorenteam en een 30+ team,” vertelt Bibiane.

Zij denkt dat de prestaties van de Oranjevrouwen op het EK van 2017 er mede voor hebben gezorgd dat vrouwenvoetbal zo populair is geworden, maar dat is niet de enige reden. “Steeds meer meiden beginnen op jongere leeftijd met voetbal en je ziet dat het voor andere meiden of dames een stuk makkelijker wordt om de stap te maken. De drempel is heel erg omlaag gegaan. Ook doordat wij echt een helder plan hebben wat wij willen met het damesvoetbal, wordt het aantrekkelijker.”

De komst van het MFC biedt nog meer perspectief voor de club. Het fonkelnieuwe centrum, dat in augustus officieel wordt geopend, moet bijdragen om de gestelde doelen te halen. “De komst van het MFC geeft ons nog meer mogelijkheden. Zo hebben we het plan om een zaalvoetbalteam op te richten. Nu we zo’n mooie accommodatie dichtbij huis hebben willen we daar graag gebruik van maken. Daarnaast heeft het MFC ook extra kleedruimtes die wij kunnen gebruiken. Kortom, er ligt genoeg op de plank waar we mee aan de slag kunnen.”

Trainer Rene Alberts is ook positief over de groei van het vrouwenvoetbal en dat heeft volgens hem ook te maken met hoe de vereniging het aanpakt. “Direct vanaf het eerste moment dat ik hier kwam viel mij op dat ze er ontzettend serieus mee bezig zijn. Het wordt professioneel aangepakt en dat merkte ik gelijk. Dat is wat mij betreft de succesfactor om het gewenste resultaat te bereiken. Ze zijn ook echt op zoek naar de juiste mensen en niet zomaar iemand. Vroeger was voetbal echt een mannensport, maar dat beeld is de laatste jaren wel veranderd. Dat zie je terug in de manier hoe vv Zevenhuizen het aanpakt.” Rene denkt ook dat het succes van de Oranjevrouwen bij hebben gedragen aan de toename in populariteit. “Er is sinds dat succes ook meer media-aandacht gekomen voor het vrouwenvoetbal. Dat is wat mij betreft een goede ontwikkeling, want voetbal is voor iedereen.”