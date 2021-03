Vv Nieuw Roden erg blij met terugkeer ‘jongens van de club’

NIEUW RODEN – Langzaam maar zeker neemt de hoop op een normaal voetbalseizoen weer toe. Amateurclubs uit de regio zijn al volop bezig met de voorbereidingen om in augustus weer aan de voorbereiding te beginnen. Zo ook bij vv Nieuw Roden. De vereniging gelegen aan de Zevenhuisterweg heeft vorige week weer twee nieuwe versterkingen aangekondigd en dit zijn geen onbekenden van de club. Nadat eerder al Thomas Jansen overkwam van Glimmen zijn nu ook Remon Slagter en Erwin Gooijert toegevoegd aan de selectie van volgend seizoen. Beide spelers komen over van ONR. Vorige week werd er halsoverkop ook een nieuwe keeper toegevoegd aan de selectie

Interim trainer Robert Vorenholt, die tot april het stokje overneemt van Henry Etten, geeft aan dat de versterkingen passen bij de doelen die club heeft gesteld voor de komende jaren. “We willen graag verjongen binnen de selectie en zijn goed om ons heen aan het kijken naar de mogelijkheden. We hebben regelmatig overleg met de spelersraad en ook met hun hulp proberen we wat lijntjes uit te gooien naar potentiele, jonge spelers van buitenaf. Een aantal spelers binnen de selectie zijn niet de jongsten meer en als vereniging moet je ook verder. Binnen de vereniging hebben we vrij weinig opties om deze gaten op te vullen. We zijn daarom ook blij dat er nu oude bekenden bij ons terug komen. Het zijn beide jongens van de club, de deur staat voor hun altijd open”, aldus Vorenholt.

Remon en Erwin doorliepen beide alle jeugdelftallen en kennen de club van binnen en van buiten. Ze kennen de omgeving en de mensen en zullen daarom snel hun plek weer vinden.

“Handhaving is voor ons toch wel de doelstelling Alles wat daar nog extra bijkomt zie ik als een bonus. De mix tussen jong en oud in de selectie is goed voor de club en komt wat mij betreft ten goede om deze doelstelling te halen”.

Voor Remon was er ook nog een andere reden om terug te keren bij zijn oude liefde: “Ik wil, naast zelf voetballen, ook graag doorgroeien in het trainersvak, want daar haal ik echt heel veel plezier uit. Ik trainde de voorgaande jaren ook al een jeugdteam bij Nieuw Roden. Ik steek hier veel tijd en energie in en kwam vaak zelf in beetje in de problemen met mijn eigen voetbal, doordat ik de afgelopen vier jaar zelf ook op zaterdag speelde. Dit was een hoop ren en gevlieg”.

Doordat hij vanaf volgend seizoen zelf weer op zondag actief is, kan hij zich op zaterdagen volledig focussen op zijn rol als trainer. “De avonturen bij Glimmen en ONR zijn niet geworden wat ik er van had verwacht. Ik wil mezelf ontwikkelen als trainer en dan was dit de beste stap.” Toch kwam de terugkeer van de 26-jarige verdediger niet geheel uit de lucht vallen. “Ik ken veel jongens uit de selectie goed en je praat er toch wel eens over, dan begint het toch weer een beetje te kriebelen. Ik ben hier natuurlijk ook ooit begonnen, dat vergeet je nooit weer”, sluit hij af.

Net als Remon heeft ook Erwin een verleden bij Nieuw Roden. Daarnaast speelden beide jongens de afgelopen twee seizoenen samen bij ONR op het veld en spelen ze onder de vleugels van Nieuw Roden ook al jaren samen in de zaal. “Het één heeft natuurlijk wel een beetje met het ander te maken”, zegt Erwin. “Ik wil weer met de jongens voetballen met wie ik ook in de zaal speel.” Er zitten in de selectie van vv Nieuw Roden nog een paar andere spelers met wie Erwin ook in de zaalcompetitie samen speelt. “Dat is wel mijn voornaamste reden geweest. Het is absoluut niet zo dat ik het niet naar mijn zin heb gehad bij ONR hoor, maar ik voel hier gewoon meer voor. Bovendien heb ik ook nog de mogelijkheid om samen met mijn broers (Arnold en Jeroen) samen te spelen in het eerste en dat is vrij uniek”.

Toch focust de 27-jarige aanvaller zich voorlopig eerst op het fit worden. “Ik heb drie jaar geleden een kruisbandblessure gehad en daar heb ik nog wel een beetje nasleep van. Het zal ook wel een beetje met angst te maken hebben, maar ik heb natuurlijk nu ook ruim anderhalf jaar niks kunnen doen door de huidige omstandigheden. Het gekke is toch wel dat ik er tijdens zaalwedstrijden totaal geen last van heb, maar op het veld soms nog wel”, besluit hij.

Ook de talentvolle doelman Jayden Kuiper heeft gekozen om bij Nieuw Roden te gaan spelen. Daarmee heeft de club opnieuw een nieuwe speler tot zijn beschikking voor komend seizoen. De 16-jarige Jayden kon ook een contract tekenen bij FC Emmen en SC Cambuur, maar hier zag hij vanaf omdat hij weer met plezier wil keepen bij een club uit de buurt. Jayden heeft tot zijn zevende in de jeugd gespeeld bij Nieuw Roden en is de club altijd trouw gebleven. Zijn droom was altijd om keeper te worden bij het eerste elftal. Eerder speelde Jayden voor VEV’67, GVAV, Mamio, FC Groningen, Be Quick en TLC. Bij Nieuw Roden hoopt hij ervaring op te doen bij de senioren en zichzelf te ontwikkelen om daarna een plekte te veroveren in de eerste selectie.