VV Nieuw-Roden kan weer lachen na zege op Leeksters

Femko de Vries grote sta-in-de-weg voor TLC

LEEK – Nieuw-Roden heeft zichzelf met een overwinning op TLC wat lucht gegeven in de derde klasse B. Na drie nederlagen op rij werd TLC met 1-3 opzij gezet. Daarmee lijkt de club een punt te hebben gezet achter een negatieve periode, waarbij het speelverbod van dertig dagen het dieptepunt bleek.

De goedbezochte wedstrijd in Leek begon met enkele speldenprikjes over en weer. Het eerste echte gevaar kwam van Nieuw-Roden captain Marcel Kuiper. Zijn schot van buiten de zestien bleek een eenvoudige prooi voor keeper Tom Degen. Pas na een half uur zien we de eerste grote kans van de wedstrijd. Het is Rutger Helmhout die namens TLC een levensgrote kans krijgt, nadat een corner niet kan worden weggewerkt. Zijn schot gaat echter naast. De kans doet de derby ontbranden. Eerst krijgt Sven Postma geel voor een stevige tackle op Wilco Drent, twee minuten later wordt diezelfde Drent in de zestien meter onderuit gehaald. Na een goede actie kan Menno Tjoelker de middenvelder van Nieuw-Roden alleen nog onreglementair naar de grond werken. De penalty wordt onberispelijk binnengeschoten door Kuiper: 0-1.

Even later wordt een voorzet van Dennis Matulessy weg gebokst door de doelman, nadat hij sterk doorkwam op de rechterkant. Het is een periode dat Nieuw-Roden duidelijk de bovenliggende partij is. TLC krijgt echter een mooie mogelijkheid, wanneer Mahamed Farhaan op links een actie in zet, die eindigt met een scherpe voorzet. Was de bal niet geblokt door één der Nieuw-Roner verdedigers, dan was de gelijkmaker een feit. Vijf minuten voor rust verdubbelt Nieuw-Roden de score. Het is Wilco Drent – de man die ook al een penalty versierde – die de bal in de zestien meter krijgt. Oog in oog met doelman Degen maakt hij geen fout. De bal verdwijnt stijf in de kruising, waardoor Nieuw-Roden naar een comfortabele tussenstand uitliep. Even later bedient Wilco Drent zijn broer Sander. Met een leep balletje (buitenkant links) wordt de spits, die vorige week nog een gebroken neus opliep, één op één gezet. Keeper Degen redt en ziet dat hij steun krijgt van de dienstdoende grensrechter. Deze staat namelijk al met de vlag in de lucht, al hing er een zweem van twijfel om deze constatering.

Nog voor rust krijgt TLC onverhoopt een ideale mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Het is scheidsrechter Jorritsma die de bal op de stip legt. De arbiter, die de wedstrijd maar moeilijk onder controle kon houden en bovendien strooide met dubieuze gele kaarten, legde de bal op de stip. Spits Stefan van Leeuwen zag zijn strafschop gekeerd worden door Femko de Vries, waardoor Nieuw-Roden met een uitstekende uitgangspositie de rust in ging.

Na rust komt het eerste gevaar van de thuisploeg. Een vrije bal belandt via een verdediger van Nieuw-Roden voor het hoofd van Van Leeuwen. Hij kopt van dichtbij in, maar wederom blijkt De Vries een enorme sta-in-de-weg. Aan de andere kant krijgt Sander Drent een vrije kopkans, maar zijn poging mist richting. Vijf minuten daarna heeft hij meer geluk. Een voorzet komt bij de vrijstaande Drent terecht, die een mannetje uitkapt en vervolgens de bal in de verre hoek plaatst: 0-3.

De wedstrijd lijkt met nog een ruim halfuur op de klok gespeeld. Toch zet TLC het laatste gedeelte flink aan. Een vrije trap van de ongelukkige Van Leeuwen raakt het houtwerk. Even later wordt Rutger van der Veen bedient door Farhaan, maar hij weet geen raad met deze grote kans en schiet over. In de zeventigste minuut krijgt Wilco Drent de kans op 0-4, nadat Martijn Steenbergen hem met een fantastische pass in stelling brengt. Zijn poging gaat echter hoog over.

Een minuut later komt de spanning weer enigszins terug in de wedstrijd. Het is Farhaan die in de zestien meter onderuit wordt gewerkt. Dit keer is niet Van Leeuwen de nemer, maar staat Van der Veen achter de bal. Hij maakt geen fout en schiet de 1-3 binnen.

Meteen na de 1-3 waait een voorzet van Sander Drent maar net voorlangs de goal van Degen. Tien minuten voor tijd komt de ingevallen Thym Nimwegen plots door aan de linkerkant. Zijn voorzet wordt op een haar na gemist door spits Drent. Nimwegen krijgt zelf een herkansing, maar zijn kopbal blijkt niet gevaarlijk genoeg.

Later krijgt ook Jurriaan Kampen nog een grote kans om de wedstrijd te beslissen, maar zijn schot gaat voorlangs. Ondertussen doet TLC wat het kan en trekken ze verwoed ten aanval. Een mooi afstandsschot van Jorn Ate de Bruin wordt fraai gekeerd door keeper De Vries. Stefan van Leeuwen weet twee minuten voor het einde niet te scoren, wanneer hij een bal van Tjerry Santinge op een presenteerblaadje krijgt. Van dichtbij schiet Van Leeuwen wederom op De Vries. Ook Van der Veen is nog dichtbij, wanneer een goede vrije trap van Farhaan op zijn hoofd beland. De lat brengt echter redding voor Nieuw-Roden, wat een zwaarbevochten driepunter in de tas mocht meenemen.

Met de overwinning klimt Nieuw-Roden voorzichtig uit de gevarenzone. TLC staat met twee wedstrijden meer gespeeld nog één plek hoger.