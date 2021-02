NIEUW -RODEN – Helaas is v.v. Nieuw-Roden afgelopen weekend opnieuw slachtoffer geworden van vandalisme. De brandweer was onderweg, maar door snel ingrijpen was hun hulp gelukkig niet nodig. Wie iets gehoord heeft of gezien, tips heeft over de mogelijke daders, kan contact opnemen met marcelvanduinen22@hotmail.com.