RODEN – VV Roden en hoofdtrainer Freddy Strating hebben in onderling overleg besloten aan het einde van het lopende seizoen de samenwerking na drie jaar te beëindigen. Het bestuur van de Roder voetbalclub is ervan overtuigd dat Strating samen met zijn staf en de selectie de komende maanden handhaving in de eerste klasse veilig zullen stellen. VV Roden gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.