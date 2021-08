VV Roden kijkt terug op zeer geslaagd FC Groningen voetbalkamp

RODEN – Bijna honderd kinderen waren de afgelopen week te gast op het sportcomplex van VV Roden. Zij deden mee aan het voetbalkamp van FC Groningen. Ze leerden om te trainen en te leven als een prof. Inclusief een gezonde lunch tussen de middag, vertelt voorzitter Hans de Vries. ‘Alle kinderen kregen een eigen FC Groningen-tenue inclusief een bidon. De lunches hebben we allemaal zelf bereid in de kantine. Woensdag werden de kinderen opgehaald in de spelersbus voor een rondleiding in het stadium. Dat maakte behoorlijk wat indruk bij de kinderen. Vrijdagmiddag kregen ze training van een aantal spelers uit de jeugdselectie onder de 21. Het was de bedoeling dat spelers van de eerste dat zouden doen, maar trainer Danny Buijs heeft de training verplaatst van vrijdagochtend naar vrijdagmiddag. Maar het mocht de pret niet drukken, de kinderen hebben genoten. Van beide kanten is het opnieuw ontzettend goed bevallen’, aldus de enthousiaste voorzitter.