RODEN – De voorbereidingen waren al getroffen, maar groen licht was er officieel nog niet. In de raadsvergadering van woensdag 2 oktober werd dat echter wél gegeven. VV Roden mag beginnen met de aanleg van een kunstgrasveld. De gemeente Noordenveld legt hiervoor ruim een half miljoen bij. De voetbalvereniging is voornemens om nog voor de winterstop het kunstgrasveld klaar te hebben.