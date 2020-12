VV Roden krijgt oliebollen drive-thru

RODEN – Donderdag 31 december zal er op de parkeerplaats van de VV Roden (hoek Norgerweg/ Hullenweg) een oliebollen straat worden ingericht. De afgelopen jaren kwamen de leden bij iedereen aan de deur. Omwille van de geldende regels rondom corona is dit nu niet mogelijk. In samenwerking met Bakkerij van Esch heeft de VV Roden nu een drive thru opgezet. Daarnaast zal er wederom een kraam voor de winkel van bakkerij van Esch aan de Albertsbaan ingericht worden. Vanaf 8.30 uur tot 16.00 uur is de oliebollenstraat geopend. Er wordt op de parkeerplaats een duidelijke rijrichting aangegeven. Aan het begin van de route, bij de eerste mobiele tent kunnen de oliebollen worden besteld, en afgerekend. De voorkeur gaat uit de betaling te doen door middel van pinnen. Er kan ook contant/ gepast worden betaald. Om dit te vergemakkelijken zijn de zakken dit jaar gevuld met zes oliebollen (met of zonder krenten) te koop voor vijf euro.