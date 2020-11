VV Roden naarstig op zoek naar versterking voor tweede elftal

RODEN – Voetbalvereniging Roden is dringend op zoek naar versterking voor de selectie. Hoewel er aan het begin van het seizoen nog 35 man op papier stonden, zijn dat er nu nog 23. Genoeg voor het eerste elftal, veel te weinig voor een tweede elftal. Henk Hagenauw baalt dan ook. ‘Je probeert van alles en wil spelers een platform bieden. Maar als spelers dan zo snel afhaken, wordt het lastig.’

Het optuigen van het tweede elftal van VV Roden stond eigenlijk niet eens in de planning. Idealiter was VV Roden dit jaar begonnen met een Onder 23-elftal, zodat talentvolle jeugdspelers direct een mooi podium op een hoog niveau zouden krijgen. ‘Maar uiteindelijk bleek dat er slechts twee clubs in Noord-Nederland wat voelden voor deze Onder 23- competitie. De jongens zouden in de vierde divisie terechtkomen en wekelijks moeten spelen tegen ploegen uit Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Dat leek ons geen goed idee’, zegt Hagenauw.

Vandaar dat VV Roden een tweede elftal optuigde. Ook voor spelers die ouder dan 23 zijn, is plek. ‘Het tweede werd ingedeeld in de eerste klasse. Een prima niveau. Met 35 selectiespelers hadden we bovendien genoeg voor twee elftallen.’

Maar toen haakten spelers af. ‘Twee talentvolle jongens uit de jeugd gaven aan liever te gaan vissen in het weekend’, aldus Hagenauw. ‘Verder waren er jongens die ontevreden bleken omdat ze niet bij het eerste kwamen. Zij stopten, gingen naar het zaterdagteam of naar ONR. Verder hebben we een volle ziekenboeg, we vallen echt van de ene in de andere blessure. Het zit niet mee.’

Dat de voetballerij nu stilligt, verschaft VV Roden meer tijd om spelers te vinden voor het tweede elftal. ‘Het zou mooi zijn dat we een aantal spelers terugkrijgen, die recent gestopt zijn. Of misschien mensen van andere clubs die ons uit de brand willen helpen.’