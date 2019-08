VV Roden wint eigen jubileumtoernooi

RODEN – 1 augustus jongstleden was het 90 jaar geleden dat VV Roden is opgericht. Het hele komende jaar zal er maandelijks een activiteit in het kader van het jubileum plaatsvinden. Het voetbaltoernooi, met deelname van alle clubs uit de Gemeente Noordenveld, is de eerste activiteit van het jubileum. Graag had het bestuur samen met de receptie het nieuwe kunstgrasveld geopend, maar helaas is de realisatie hiervan nog niet klaar.



Vooraf het toernooi was er een receptie voor een ieder. Aansluitend werd het eerder genoemde toernooi verspeeld. De zes teams werden in twee poules van drie verdeeld. In poule A streden ONR, Nieuw Roden en Roden om de winst. In poule B speelden Gomos, Veenhuizen en Peize.



Alle wedstrijden werden op een sportieve wijze gespeeld. De scheidsrechters Mulder, Beijert, Aalders en Arends hadden zo ook een goede training om zich voor te bereiden voor hun seizoen.



Na de poulewedstrijden zijn de volgende wedstrijden om de ereplaatsen tot stand gekomen. Nieuw Roden won de strijd om de 5e en 6e plaats van Veenhuizen. Gomos liet zien dat de 1e klasser de meerdere van ONR is en Roden won de “burenruzie” van Peize na strafschoppen in de finale, waarbij keeper Klaas Kleiker een hoofdrol voor zich opeiste.



De vele toeschouwers, die onder prachtige weersomstandigheden de wedstrijden volgden, hebben gezien dat de verschillende teams nog in de opbouwfase zaten. De ene ploeg was duidelijk verder dan de andere. Conditioneel zal er voor elk team nog progressie dienen te komen. Technisch gezien liep het allemaal nog niet zo gladjes. Foute passes en balbehandeling liet nog wel eens te wensen over. Kortom de trainers hebben nog werk te doen om hun team scherp aan de competitie te laten beginnen. Er zijn nog enkele weken van voorbereiding waarin de teams de bekerwedstrijden ook kunnen benutten hier aan te werken.



Over het algemeen worden deze bekerwedstrijden als mooie oefenwedstrijden gebruikt. Daarin paste dit jubileumtoernooi ook prima. Het prachtige initiatief van VV Roden bleek bij velen in de smaak te vallen. Na afloop waren de complimenten ook duidelijk te horen. Voorzitter Hans de Vries van Roden gaf in zijn speech op de receptie al een voorschot op dit toernooi. Volgend jaar zal Veenhuizen 75 jaar bestaan. In 2021 bestaat VV Peize 90 jaar. Uitstekende momenten om het toernooi een mooi en goed vervolg te geven.

Veenhuizen zal hopelijk de handschoen oppakken om het gemeentelijk toernooi een vervolg te geven.